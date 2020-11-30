"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом

Потап похвастался, что он - заслуженный артист и назвал критиков "долбодятлами".

Музыкальный продюсер Потап записал 5-минутное видео, в котором оправдывался за запись песни с российской телеведущей Ольгой Бузовой, которая ездит в оккупированный Крым является фанаткой президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

"Бузова, какой бы она для вас ни была, она - яркая личность. Для нас это шанс расширить нашу аудиторию, благодаря колаборейшену с влиятельной персоной росшоубиза", - заявил Потап.

Он заявил, что артисты в Украине "попадают под пресс таких долботялов, как ты".

"И я, как украинец, научу вас любить мою страну. Потому что можно любить и Потапа и Украину одновременно", - заявил продюсер.

"Вы - слабые, вы - не лидеры. Вы - не иконы, вы не можете повести Украину вперед. Вы только тормозите своей поляризацией общество. Нам нужны другие люди - такие, как я. Я заслуженный артист Украины, считаю, что могу записываться с кем либо", - сказал Потап.

Также заявил, что "развивает бизнес и страну".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монатик, Дорн и Дорофеева стали "звездами российской эстрады"

Ольга Бузова выступает в оккупированном Россией Крыму, публикует видео, где радуется памятнику оккупантам на полуострове, напоминает в блоге общественный деятель Сергей Стерненко.