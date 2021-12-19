Договоренности на условиях Кремля опасны для Украины и всего свободного мира - Порошенко

Порошенко призвал с серьезностью отнестись к ультиматуму Путина. Фото: eurosolidarity

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает так называемые "предложения" России по договору с США о "гарантиях безопасности" реваншистской заявкой на новое распределение мира.

Порошенко призвал международных партнеров и украинские власти со всей серьезностью отнестись к ультиматумам Путина.

"Обнародованные московскими властями в прошлую пятницу "предложения" по договору с Соединенными Штатами о "гарантиях безопасности" очень бы хотелось назвать бессмысленными и проигнорировать. Признать лишним раз доказывающим болезненные амбиции Кремля на вершителя судьбы мира. Как собственно и все остальные тамошние "предложения". Если бы только эти заявления все больше не напоминали "мирные предложения", периодически звучавшие во второй половине 30-х годов прошлого столетия из нацистского Берлина. Похоже, имперская болезнь прогрессирует и в Кремле", - пишет Порошенко в Facebook.

"Этот публичный демарш Кремля является ничем иным, как реваншистской неоимперской заявкой на новое распределение мира, очерчение новых распределительных линий прямо и буквально по границам бывшего СССР как "исключительной московской сферы влияния". В Кремле, пожалуй, забыли, что Советского Союза уже больше тридцати лет не существует. Там почему-то поверили, что могут претендовать на "новую Ялту" на "Ялту-2". Такое обострение маниакальной тоски путинского режима к восстановлению СССР", - считает пятый президент.

Порошенко отмечает: ядерное оружие, которое Кремль считает "главным тузом в колоде", – это, прежде всего, ответственность, а не средство шантажа.

"Кремлевские прихоти "гарантий безопасности", как теперь еще и видно из текста обнародованных проектов, уходят далеко за пределы двусторонних отношений США-РФ. Они напрямую затрагивают национальные интересы подавляющего большинства государств всего евроатлантического пространства. Причем затрагивают именно в той сфере, которая делает свободное демократический мир собственно свободным миром. Поэтому ответ на эти "предложения" не может быть только ответом официального Вашингтона. Реагировать должны все, кого это касается. А Киев – первым", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"Призываю украинские власти не прятаться в карпатских горах. Быть не на лыжах, а на передовой жизни мира. Нельзя пренебрегать опасностью событий, разворачивающихся у нас на глазах. Именно сегодня решается судьба Украины и определяется стратегический горизонт ее развития", – отмечает Порошенко. .

Он предостерегает – любые переговоры по любым гарантиям безопасности с Москвой могут иметь место при четком и безапелляционном согласии Кремля деоккупировать захваченные территории Донбасса и Крыма, вывод всех своих оккупационных войск и муртадов с территории Украины, возвращение контроля над нашей границей.

"Пока этого не произошло – какие-либо договоренности с Кремлем нежизнеспособны и опасны и для Украины, и для наших соседей, и для всего свободного мира", – убежден Порошенко.

"Призываю международных партнеров со всей серьезностью отнестись к ультиматумам Кремля, подтвердить принципиальную позицию относительно неприемлемости установления сфер влияния, силового изменения границ суверенных государств, равно как и отвергнуть навязывание Москвой права вето на свободный выбор развития страны", – пишет лидер партии.

Крым и Донбасс должны быть возвращены Украине, Приднестровью – Молдове, Абхазии и Южной Осетии – Грузии, российские оккупационные войска должны уйти. Украина, Грузия и Молдова должны занять свои законные места в европейских и евроатлантических интеграционных структурах. Главное, на основании своего собственного выбора – подчеркивает Порошенко.

"Опыт Украины с 2014 года доказывает, что противостоять кремлевскому давлению можно и нужно. Тем более если мы хотим оставаться свободными в свободном цивилизованном мире, способном защитить свои демократические ценности. Украина победит - победит свободный мир", - резюмирует лидер "Европейской Солидарности" .