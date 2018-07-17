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вторник, 17 июля 2018 19:48

Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
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Алла отдыхает на роскошном курорте на острове Сардиния в Средиземном море
Фото: instagram.com
Алла отдыхает на роскошном курорте на острове Сардиния в Средиземном море
Алла отдыхает на роскошном курорте на острове Сардиния в Средиземном море
Алла отдыхает на роскошном курорте на острове Сардиния в Средиземном море
Алла отдыхает на роскошном курорте на острове Сардиния в Средиземном море

Народный депутат и экс-губернатор Харьковщины Михаил Добкин готовится впервые стать дедушкой.

Подарок ему сделает старшая дочь Алла.

24-летняя девушка выложила в соцсети фотографии с отдыха на Сардинии. На фото в купальнике видно округлившийся живот.

Пользователи оставили много поздравлений. Под одним из снимков Алла написала: "Немного переела арбузик".

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У нардепа Михаила Добкина четверо детей. От первого брака - Алла и Николай. От второго - Полина и Ева.

Генпрокуратура ведет дело против Добкина. Его подозревают в том, что с группой лиц мошенническим путем завладел 78 га земли в Харькове. Стоимость участков оценили в 220 млн грн. Тогда Добкин был мэром города. По словам генпрокурора, дело в суд планируют передать через два месяца.

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