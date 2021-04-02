Политолог Кирилл Молчанов: "По социологии Михаил Добкин лидирует в электоральных симпатиях харьковчан"

Если бы выборы харьковского городского головы состоялись, как того и требовал закон, 28 марта, и.о. мэра Игорь Терехов проиграл бы их Михаилу Добкину. Поэтому Терехов и перенес выборы на осень путем "незамысловатых манипуляций".

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал политолог Кирилл Молчанов, комментируя результаты социологического опроса, проведенного в Харькове 28 марта.

В частности, Молчанов сообщил, что "Украинская социологическая платформа" провела в воскресенье 28 марта опрос среди харьковчан. "И результаты, по-моему, проясняют картину. Опрос инициировала и представила его результаты моя коллега политолог Екатерина Одарченко. Если коротко, то симпатии Харькова – однозначно на стороне Михаила Добкина, который свою кандидатуру на мэрство обязательно выдвинет", - отметил эксперт.

Он привел данные социологов, по которым, если бы первый тур выборов – как и следовало – прошел 28 марта, то Михаил Добкин получил бы 35,05% голосов, а его главный соперник Игорь Терехов – 29,3%. Оба, таким образом, выходили бы во второй тур, и там победа Добкина была бы бесспорной: из опрошенных харьковчан 44,1% за Добкина, 39,4% – за Терехова.

"Эти данные дают исчерпывающий ответ на вопрос почему же выборы мэра в Харькове назначены на 31 октября, а не были проведены 28 марта. Игорь Терехов очень хочет сменить свой статус c временного мэра на постоянного, но рейтингом не вышел. Эту ситуацию прекрасно понимают и его спонсоры в Киеве и Харькове – Терехову дали время рейтинг нарастить", - отметил Молчанов.

С технической стороной вопроса, по его словам, Терехов "справился при помощи незамысловатых манипуляций: сначала отправил в Верховную Раду неполный пакет документов для назначения внеочередных выборов, а потом затягивал с оформлением недостающих бумаг – свидетельством о смерти Геннадия Кернеса, заверенным горсоветом, и решением горсовета о досрочном прекращении полномочий городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Верховная Рада получила эти документы только 3 марта, а, чтобы назначить выборы на 28 марта, ВР должна была принять соответствующее решение еще в конце января".

"Итак, Терехов получил дополнительные 7 месяцев, чтобы оправдать доверие своих спонсоров и раскачать свой рейтинг. Хотя, если называть вещи своими именами, то эти 7 месяцев он просто украл у харьковчан. И не факт, что оно ему впрок пойдет. Судя по новостям из Харькова, Терехов системно заваливает работу по всем важным направлениям – по ковиду, по экологическим проблемам, по ремонтам зданий, ЖКХ. А, вспомнил – он же затеял грандиозную перестройку Харьковского зоопарка, там только на один ремонт вольера для обезьян Терехов выделит из городского бюджета 35 миллионов гривен. Ну, может обезьяны за него и голосовать будут", - подытожил политолог.

Напомним, что Верховной Раде назначила досрочные выборы харьковского городского головы на 31 октября 2021 года. Де факто Терехов уже начал избирательную кампанию и вовсю пиарится, несмотря тяжелую ситуацию с эпидемией COVID-19 в городе. Так, 14 марта Терехова раскритиковали за агитацию в Харькове во время обострения COVID-19. Секретарь городского совета в разгар пандемии участвовал в массовых празднованиях. Кроме того, сообщалось, что из-за гуляний, устроенных Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом. После этого в горсовете Харькова обратились в прокуратуру из-за гуляний на Масленицу, устроенных Тереховым.