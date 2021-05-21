До конца года вакцинируем от Covid-19 всех желающих - Ляшко

 
Ексклюзивы
1/5
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Просмотров: 648
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Просмотров: 1098
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Просмотров: 261
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 261
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 2107
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 522
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 468
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 1143
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 1458
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 792
Фото
Все фото
21
9
3
8
6
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
У завода &quot;Антонов&quot; кипит работа: готовятся к пресс-конференции Зеленского
У завода "Антонов" кипит работа: готовятся к пресс-конференции Зеленского
Зеленский принес присягу президента
Зеленский принес присягу президента
В сети появилось видео &quot;штурма&quot; дома Кличко
В сети появилось видео "штурма" дома Кличко
Видео
Все видео
Два года на посту президента: Зеленский проводит пресс-конференцию (онлайн)
Два года на посту президента: Зеленский проводит пресс-конференцию (онлайн)
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
В центре Киева кортеж Шмыгаля ехал под выключеные светофоры
В центре Киева кортеж Шмыгаля ехал под выключеные светофоры
Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа
Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа
Медведчук не приближенный к Путину, он шестерка - Bihus.info
Медведчук не приближенный к Путину, он шестерка - Bihus.info
Интервью
1/5
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 378
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 45
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 3744
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 468
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 666
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2021
Просмотров: 234
Наші українці
Років десять тому наткнувся на статтю про канадських хокеїстів українського походження. Знайомий мені з дитинства із розповідей радянських ...
пятница, 21 мая 2021 01:05

До конца года вакцинируем от Covid-19 всех желающих - Ляшко

  Комментировать
До конца года вакцинируем от Covid-19 всех желающих - Ляшко
Ляшко пообещал вакцинировать всех желающих. Фото: Украинская правда

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о намерении до конца этого года провакцинировать от коронавируса всех желающих.

"Виктор Ляшко отметил, что ставит перед собой амбициозные цели до конца 2021 вакцинировать от Covid-19 всех, кто этого желает", - говорится в сообщении Telegram Министерства здравоохранения.

О планах по вакцинации Ляшко заявил во время своего выступления перед коллективом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский об увольнении Степанова: "Я был против"

18 мая Верховная Рада уволила с должности министра здравоохранения Максима Степанова 292 голосами "за" и поддержала представление о назначении главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «До конца года вакцинируем от Covid-19 всех желающих - Ляшко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму 1 Просмотров: 12654
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
 Просмотров: 11628
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
25
 Просмотров: 8640
Грозы и ливни затянутся - синоптики рассказали, когда дождемся тепла
Грозы и ливни затянутся - синоптики рассказали, когда дождемся тепла Просмотров: 6804
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
4
 Просмотров: 5769
Политика
Боевики в Донбассе свозят танки - ОБСЕ
Боевики в Донбассе свозят танки - ОБСЕ
"Письма счастья" водителям, которые сразу оплатили штраф, больше приходить не приходить. Зеленский подписал закон
"Письма счастья" водителям, которые сразу оплатили штраф, больше приходить не приходить. Зеленский подписал закон Просмотров: 18
Сбитие самолета МАУ под Тегераном признано террористическим актом
Сбитие самолета МАУ под Тегераном признано террористическим актом Просмотров: 18
Тищенко наказали за вечеринку во время карантина
Тищенко наказали за вечеринку во время карантина Просмотров: 189
Украина и Евросоюз утвердили признание Covid-паспортов
Украина и Евросоюз утвердили признание Covid-паспортов Просмотров: 144
Больше всего комментируют
19
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
6
В США украинского нардепа назвали агентом России
5
Зеленский оскандалился русской косовороткой на День вышиванки. Что говорят специалисты
4
Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки
4
"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому
Голосов: 7088
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть