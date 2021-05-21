До конца года вакцинируем от Covid-19 всех желающих - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о намерении до конца этого года провакцинировать от коронавируса всех желающих.
"Виктор Ляшко отметил, что ставит перед собой амбициозные цели до конца 2021 вакцинировать от Covid-19 всех, кто этого желает", - говорится в сообщении Telegram Министерства здравоохранения.
О планах по вакцинации Ляшко заявил во время своего выступления перед коллективом.
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18 мая Верховная Рада уволила с должности министра здравоохранения Максима Степанова 292 голосами "за" и поддержала представление о назначении главного санитарного врача Виктора Ляшко.
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