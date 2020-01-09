Для изменения отношений нужна личная встреча — Орбан об Украине

"Венгрия указала на свою готовность, но украинская сторона не стала принимающей стороной", - Орбан. ФОТО: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для изменения "нарушенных" отношений между Украиной и Венгрией надо "личная встреча". Вероятно, речь идет о встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передал венгерское издание Blikk.hu.

"Украина огромная страна и так себя ведет.

Несмотря на все попытки Венгрии, украинские-венгерская встреча не состоялась. Венгрия указала на свою готовность, но украинская сторона не стала принимающей стороной. Но что-то должно произойти, потому что, несмотря на разницу в размерах, мы соседи. Наши отношения нарушены, это нужно изменить, это требует личной встречи: мы ждем своей очереди ".

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Орбан известен пророссийскими заявлениями. В частности, во время агрессии России против Украины, в мае 2014 высказался относительно суверенных форм защиты и гарантий прав венгерского национального меньшинства в Украине в контексте двойного гражданства и "коллективных прав" на "автономию". Украинский МИД в свою очередь осудил такие высказывания.