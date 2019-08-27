Для депутатов создали электронного помощника

Бот уже может подсказать, как депутату оформить своего помощника, показать доступную для заседаний зала, показать принадлежность залы в комитет. ФОТО: Facebook-страница "Слуги народа"

Для депутатов Верховной Рады 9-го созыва разработали и уже запустили чат-бота - электронного помощника.

О нем на пресс-конференции рассказала №5 в списке "Слуги народа" Галина Янченко.

Бот поможет сокращать время на поиск документов, отвечать на вопросы со спецбазы Рады, справочников. Он уже может подсказать, как депутату оформить своего помощника, показать доступный для заседаний зал, показать принадлежность зала к комитету.

"Бот также может рассказать о законотворческой деятельности, предоставить много полезной информации, связанной с нормативными актами, пленарными заседаниями, заседаниями комитетов, ссылки на государственные реестры, хорошо ориентируется в телефонных справочниках парламента", - рассказал Антон Семенов, эксперт по искусственному интеллекту Украинского института будущего.

Председатель IT-управление Верховной Рады Украины Алексей Сидоренко назвал бота шагом к цифровой трансформации Рады.

Разработали его в "Слуге народа" совместно с Украинским институтом будущего и IT-управлением Верховной Рады.

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