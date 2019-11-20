Директор ГБР заявил, что публикация фейков не является основанием подать в отставку

Роман Труба заявил, что аудио, опубликованное на канале "Трубу прорвало" - фейки. Фото: novynarnia.com

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявляет, что обнародованные в телеграмм-канале "Трубу прорвало" аудиозаписи якобы его переговорами компрометирующего содержания не соответствуют действительности и являются провокацией.

Об этом 20 ноября сообщает Интерфакс-Украина.

"Эти публикации - фейк и провокация, они меня не сломают ... не буду комментировать фейки ... буду я подавать в отставку? Не буду", - сказал Труба на брифинге в Киеве.

О публикации в телеграмм канал "Трубу прорвало" стало известно 19 ноября, когда там обнародовали аудиозаписи. На них якобы директор ГБР Труба получал указания от якобы генерального прокурора Руслана Рябошапки и якобы руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о прекращении ряда обысков, а также якобы получал задания от президента Зеленского об открытии конкретных производств.

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В агентстве "Интерфакс-Украина" заявили, что пока не располагают данными о достоверности обнародованных в упомянутом телеграмм-канале аудиозаписей, как и информации о его авторе.

На телеграмм-канале "Трубу прорвало" появились записи якобы разговоров директора Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете. В них говорится о указаниях с Офиса президента.