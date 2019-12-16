"Диктаторские законы": суд закрыл дело против Ефремова

"Диктаторские законы" приняли в январе 2014-го. С тех пор Янукович сбежал из Украины, а Ефремова оправдали.

Печерский районный суд города Киева закрыл уголовное производство по обвинению бывших нардепов из Партии регионов Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна в голосовании за "диктаторские законы 16 января".

Дело закрыла судья Вита Бортницкая, сообщает "Судовий репортер"

Судья согласилась закрыть производство, сославшись на изменения в закон, принятые в 2014-м году. Речь идет об изменениях в некоторые законодательные акты в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины. Закон частично декриминализировал преступления, инкриминируемые "регионалам".

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Именно на него ссылались адвокаты, прося о закрытии дела, в частности, и в сентябре в Антикоррупционном суде. Но их ходатайство не удовлетворяли.

Из обвинительного акта и ходатайства адвокатов следует, что материальный ущерб не был нанесен, пострадавшие в деле отсутствуют, а гражданский иск не подавался. При этом в постановлении суда не зафиксировано возражения прокурора.

В результате судья закрыл дело со ссылкой на статью УПК, которая позволяет закрывать уголовное производство после вступления в силу нормы о декриминализации.

16 января Верховная Рада проголосовала за законы, которые ограничивали права украинцев. 120 нардепов голосовали поднятием рук, без использования системы "Рада". Тогда как для принятия изменений необходимо по меньшей мере 226 голосов. Майдановцы назвали законы диктаторскими. Они содержали ряд положений, которые ограничивали права протестующих. Запрещалось ездить колоннами больше пяти машин, собираться на митинги, несогласованные с органами власти, носить защитные шлемы, устанавливать палатки на улицах, способствовать проведению акций протеста, блокировать государственные здания. Все виды СМИ лишили права работать без государственной регистрации. Сим-карты для мобильных телефонов позволили продавать только по паспорту. За нарушение любого пункта закона ввели несколькотысячные штрафы, арест на 15 суток и общественные работы.