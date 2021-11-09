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вторник, 09 ноября 2021 16:05

Девять высокопоставленных чиновников времен Януковича получили новые подозрения

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Девять высокопоставленных чиновников времен Януковича получили новые подозрения
Девяти участникам преступной группы Виктора Януковича сообщили о новых подозрениях. Речь идет о делах по кровавым событиям в столице 18-20 февраля 2014 года. Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении девяти бывшим высокопоставленным должностным лицам – участникам организованной преступной группы под руководством сбежавшего президента Виктора Януковича.

Их подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Речь идет о министре обороны, главе Службы безопасности Украины и его первом заместителе – руководителе Антитеррористического центра, министре внутренних дел и его заместителе, начальнике главного управления – командующем внутренних войск МВД Украины, в.и.о. начальника главного управления МВД Украины в Киеве, начальнике милиции общественной безопасности Киева, командире "Беркута".

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"Экс-руководители правоохранительных органов и Министр обороны Украины, желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание у власти бывшего президента Украины, используя власть и служебные полномочия, организовали применение работниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ без соответствующих оснований и с нарушением норм законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов", - говорится в сообщении.

Из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

5 ноября 2021 года сбежавшему президенту Виктору Януковичу сообщили новое подозрение - как руководителю организованной преступной группы. В состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и ВСУ.

Кроме того, Януковичу сообщили о подозрении в организации террористического акта в отношении демонстрантов 18 февраля 2014 года.

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