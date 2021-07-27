Детектив НАБУ назвала самую большую коррупционную угрозу

На схемах из бюджета вымывают миллионы годами. Фото: @NationalBankOfUkraine

Часто в Украине коррупция воспринимается как взятки должностным лицам. Об этом сказала детектив Национального антикоррупционного бюро Надежда Полховская.

"Схемные дела - это самая большая угроза. В Украине большинство граждан воспринимают коррупцию как взятки. Но гораздо большее зло - это схемные дела, которые позволяют годами выводить средства из бюджета", - сказала детектив "Українська правда".

"Вот это является угрозой для страны, а не 20 тысяч долларов взятки. Потому что схемы позволяют вымывать миллионы из бюджета годами. И годами же на них обогащаться", - рассказала детектив.

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Ежегодно государственный бюджет Украины теряет 450 млрд грн из-за коррупционных схем. Если добавить к этой цифре еще 500 млрд грн потенциальных инвестиций, которые Украина не получает из-за те же схем, то будет еще один государственный бюджет.