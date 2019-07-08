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понедельник, 08 июля 2019 12:53

"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине

2 Комментировать
&quot;Дешевый трюк&quot;: Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
Президент Владимир Зеленский проехался по предыдущей власти, Медведчуку и его куме Путине.

Телемост российских пропагандистов является дешевым трюком перед выборами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении в понедельник.

"Дорогие украинцы, вы умные люди и должны на момент отключить эмоции и немного включить головы.

Анонсированный телемост - это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами. Цель которого - снова разделить нас, всех украинцев на два лагеря.

Одному лагерю политики расскажут "Конечно, давайте поговорим. Надо забывать обиды, мы же "братские народы", подумаешь - тысячи погибших наших ребят".

Второй лагерь, политики призовут возмутиться. И прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы - "Смотрите, как героически противостою куму Путина, которого я 5 лет не замечал, но это такое". Начнут громить и палить телеканал, чем создадут прекрасную картинку для российского телевидения о "озверевших фашистах".

Прикрываясь патриотизмом будут говорить "Смотрите, как героически противостою куму Путина, которого я 5 лет не замечал

Тогда первому лагерю политики скажут: "Хватит терпеть эту хунту, выбирай нас на парламентских выборах".

А еще весь это трюк даст повод апеллировать к международному сообществу "Вот видите, мы готовы к диалогу, а они снова не хотят. Так может быть пора снимать санкции".

Я обращаюсь ко всем украинцам. Мы не лагерь и нас не надо делить. Сейчас вами просто манипулируют политики, которые очень хотят попасть в парламент. Разница между ними одна. Первые будут грабить. А вторые будут грабить. Все они прекрасно и мирно живут друг с другом по соседству в известном селе под Киевом. И после показательных потасовок в Верховной Раде Украины и перепалок в студиях политических ток-шоу, они спокойно собираются за 3-метровым забором имения и поднимают бокалы с дорогим виски. Который, кстати, стоит, как три ваши месячные зарплаты.

Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым, и кого там нет на Донбассе.

Путин, надо поговорить? Давайте. Обсудим, чей Крым, и кого там нет на Донбассе

Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске.

Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить, правда?", - заявил Зеленский.

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7 июля ведущий российского пропагандистского канала "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить" с телеканалом NewsOne кума президента РФ Путина Виктора Медведчука. Его планируют провести 12 июля.

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