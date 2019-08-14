Дешевый секс и алкоголь: Савченко объяснила, почему проиграла на выборах

Экс-нардеп Надежда Савченко назвала причину проигрыша на выборах. Фото: РБК

Экс-нардеп Надежда Савченко назвала причину поражения на внеочередных парламентских выборах.

Савченко убеждает, что проиграла из-за использования грязных политических технологий ее оппонентами. Об этом экс-нардеп сказала в эфире телеканала "Наш".

"Те технологии, которые были использованы именно на 51-м избирательном округе, были просчитаны политтехнологами в соответствии с уровнем образованности, уровнем интеллекта людей. И, к сожалению, это были самые низкие, наиболее низинные технологии, которые я когда-либо видела", - заявила она.

Савченко также уточнила, какие именно технологии использовались.

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"Технологии, которые были использованы - были из ряда: сначала слой запугивания, затем слой якобы спасения от запугивания, затем слой дешевого алкоголя, еды, дешевого секса. И заканчивалось все тем, что еще и была проплата (за голосование. - Gazeta.ua)", - рассказала экс-нардеп.

Народный депутат Надежда Савченко признала поражение на выборах по округу № 51 в Донецкой области. Там за нее проголосовали 8 избирателей. Савченко опубликовала фото, на котором жжет в костре агитационную газету со своим изображением.