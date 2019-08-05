Депутаты от "Слуги народа" едут с обучения в купе

Будущие депутаты едут в Киев в четырех купейных вагонах.
Новоизбранные народные депутаты от партии Слуги народа возвращаются из Трускавца четырьмя купейными вагонами, сообщает Украинская правда.
Партия отказалась афишировать, во сколько обошелся тренинг в Трускавце.
Политсила решила создать Офис обучения и развития партии и уже планирует на осень новые программы.
На снимках видно будущих нардепов, стоящих в неформальной одежде возле поезда. Вагоны улучшенного качества с кондиционерами.
"Слуги народу" покидають Трускавець. Їдуть 4 купейними вагонами pic.twitter.com/w55wRCmcmH— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 4 серпня 2019 р.
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Напомним, будущие депутаты от партии "Слуга народа" собирались в Трускавце на тренинг.
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