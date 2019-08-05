Депутаты от "Слуги народа" едут с обучения в купе

 
Ексклюзивы
1/5
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 1989
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 9405
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 12951
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 666
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2664
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3024
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2862
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 720
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1089
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7101
Фото
Все фото
36
15
4
5
9
&quot;Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?&quot; - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
В Трускавце стартовала школа депутата для &quot;слуг народа&quot;
В Трускавце стартовала школа депутата для "слуг народа"
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Видео
Все видео
Богдан: Мы говорим с обществом без журналистов
Богдан: Мы говорим с обществом без журналистов
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
Есть заявления на увольнение от всех членов команды - Зеленский
Есть заявления на увольнение от всех членов команды - Зеленский
"Кто не скачет, тот...": появилось смешное видео с тренинга "слуг народа"
"Кто не скачет, тот...": появилось смешное видео с тренинга "слуг народа"
Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль
Зеленский призвал мэра города продать свой автомобиль
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 2070
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 666
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7101
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1044
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2799
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 августа 2019
Просмотров: 1287
Ні слова про Путіна
– Три недели отдыхаю и ни слова о Путине не услышал. Красота! – каже на пляжі турецького готелю високий повний чоловік. Нашій сім'ї ...
понедельник, 05 августа 2019 02:02

Депутаты от "Слуги народа" едут с обучения в купе

  Комментировать
Депутаты от &quot;Слуги народа&quot; едут с обучения в купе
"Слуги народа" едут домой. Фото: Украинская правда

Будущие депутаты едут в Киев в четырех купейных вагонах.

Новоизбранные народные депутаты от партии Слуги народа возвращаются из Трускавца четырьмя купейными вагонами, сообщает Украинская правда.

Партия отказалась афишировать, во сколько обошелся тренинг в Трускавце.

Политсила решила создать Офис обучения и развития партии и уже планирует на осень новые программы.

На снимках видно будущих нардепов, стоящих в неформальной одежде возле поезда. Вагоны улучшенного качества с кондиционерами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции

Напомним, будущие депутаты от партии "Слуга народа" собирались в Трускавце на тренинг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Депутаты от "Слуги народа" едут с обучения в купе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
4
 Просмотров: 34038
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
12
 Просмотров: 14067
Люди хотели устроить &quot;потерпевшей&quot; самосуд: подробности трагедии на Ровенщине
Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине Просмотров: 8649
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
6
 Просмотров: 7317
&quot;Слуга народа&quot; определилась с кандидатом на главу Верховной Рады
"Слуга народа" определилась с кандидатом на главу Верховной Рады Просмотров: 6867
Политика
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
 Просмотров: 2070
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце 4 Просмотров: 1233
Работу нардепов будет контролировать искусственный интеллект
Работу нардепов будет контролировать искусственный интеллект 2 Просмотров: 2070
"Слуга народа" выбрал кандидатуры на топ должности
"Слуга народа" выбрал кандидатуры на топ должности Просмотров: 2835
Богдан: Мы говорим с обществом без журналистов
Богдан: Мы говорим с обществом без журналистов
 2 Просмотров: 1818
Больше всего комментируют
19
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
10
Украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве
8
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
4
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
3
Суд постановил выплатить Портнову $300 тыс.
Голосов: 8669
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua