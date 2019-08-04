"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце

Депутаты партии "Слуга народа" прошли недельное обучение в Трускавце. Фото: Facebook

Будущие народные депутаты от партии "Слуга народа" закончили недельное обучение в Трускавце.

"Неделя интенсивного обучения прошел как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютном месту Rixos Prykarpattya", - сообщила пресс-служба партии в Facebook.

Обучения проходили 254 человека, его проводила Киевская школа экономики.

Представители политсилы добавили, что "благодаря гостеприимной встречи знания усваивались лучше".

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Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.