"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце

Будущие народные депутаты от партии "Слуга народа" закончили недельное обучение в Трускавце.
"Неделя интенсивного обучения прошел как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютном месту Rixos Prykarpattya", - сообщила пресс-служба партии в Facebook.
Обучения проходили 254 человека, его проводила Киевская школа экономики.
Представители политсилы добавили, что "благодаря гостеприимной встречи знания усваивались лучше".
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Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.
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