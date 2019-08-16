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пятница, 16 августа 2019 09:52

Депутаты определили, какие комитеты будут работать с внешней политикой

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Депутаты определили, какие комитеты будут работать с внешней политикой
Над сближением Украины с Европейским Союзом в парламенте 9-го созыва будет работать комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом. ФОТО: Facebook Евгения Кравчук

Над сближением Украины с Европейским союзом в парламенте 9-го созыва будет работать комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом. Над международными вопросами - комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Такое решение приняла депутатская группа, которая готовит первое заседание парламента, сообщила депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Раньше комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом назывался Комитет по вопросам европейской интеграции, а комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - комитет по иностранным делам. Название второго расширили.

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Депутаты решили, что в новой Верховной Раде будет 23 комитета - на 4 меньше, чем в парламенте предыдущего созыва.

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16
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