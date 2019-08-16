Депутаты определили, какие комитеты будут работать с внешней политикой

Над сближением Украины с Европейским Союзом в парламенте 9-го созыва будет работать комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом. ФОТО: Facebook Евгения Кравчук

Над сближением Украины с Европейским союзом в парламенте 9-го созыва будет работать комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом. Над международными вопросами - комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Такое решение приняла депутатская группа, которая готовит первое заседание парламента, сообщила депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Раньше комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом назывался Комитет по вопросам европейской интеграции, а комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - комитет по иностранным делам. Название второго расширили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" планирует "делиться": назвали комитеты, которые собираются отдать оппозиции

Депутаты решили, что в новой Верховной Раде будет 23 комитета - на 4 меньше, чем в парламенте предыдущего созыва.