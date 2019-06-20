Депутаты не успели зарегистрироваться из-за минирования ЦИК

20 июня в 12:00 неизвестные сообщили о заминировании ЦИК. Здание пришлось эвакуировать. Из-за этого некоторые кандидаты в депутаты не успели зарегистрировать документы.
Многие отложили это на последний день, потому что сомневались, передает ТСН.
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Из партий, которые заявили о своем участии в выборах, еще не принес свои документы "Оппозиционный блок", они анонсировали подачу своих документов сегодня в 14 часов.
По состоянию на 18 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 583 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах.
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