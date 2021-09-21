Депутаты не спешат вакцинироваться от Covid19

Вакцинировались лишь 50% нардепов. . Фото: Reuters

В Верховной Раде провакцинировались не более половины народных депутатов.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я требовал от руководства Верховной Рады сделать одну вещь. Это позор, когда Верховная Рада пишет законы, которыми требует от людей вакцинироваться, носить маски, а сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде провакцинировано не более 50% депутатов. Не надо никого загонять в стойло с вакцинацией. Перед входом в зал Верховной Рады, если вакцинирован - прошу, если не вакцинирован - за свои деньги сдай антиген-тест: 15 минут и заходи, если ты переболел. И так каждые два дня. Это лучшая мотивация", - заявил Радуцкий.

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