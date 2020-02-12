Депутату Федыне сообщили о подозрении

Дело завели после комментариев Федыны и Маруси Звиробий о визите президента на Донбасс. Фото: УНИАН

Прокуроры Офиса генпрокурора в помещении Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Софии Федыне.

Федыну подозревают в угрозе президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью. Расследование по этому делу осуществляют следователи ГБР.

"В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет", - заявили в бюро.

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"По результатам вручения имею повестку на допрос. Должна отметить, что делом о войне занимаются люди, которые не служили, не защищали в бою Украину. Весело от того, что сею настолько большой страх на правоохранительные органы, что мы имеем здесь два автобуса спецназа и около 20 мужчин в масках, которые охраняют ГБР от меня", - сказала Федына.

В конце октября 2019 года народный депутат от "Европейской солидарности" Федына и волонтер Маруся Звиробий обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Они подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой.