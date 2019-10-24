Депутатские объединения "Новый Киев" создаются чтобы вывести столицу из кризиса - Ткаченко

Нардеп Александр Ткаченко анонсировал создание межфракционного объединения "Новый Киев"

Депутаты Верховной Рады начали создание межфракционного объединения ради вывода Киева из кризиса.

Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

Также он отметил, что на депутата Киевсовета, со своей стороны, анонсировали объединение в депутатскую группу "Новый Киев".

"Я рад, что в Киевсовете нашлись люди, которые готовы публично создать реальную оппозицию все еще действующей власти в городе и открыто заявить о том, что в городе бардак. Это хороший пример для нас, депутатов в Верховной Раде. Мы начали создание межфракционного объединения, очевидно, что с таким же названием "Новый Киев". Я провел беседы со многими депутатами Слуги народа и других фракций и получил их поддержку. Думаю, на следующей неделе о таком межфракционном объединении будет объявлено", - сообщил Александр Ткаченко .

По его словам, управленческий беспорядок и злоупотребления с бюджетными средствами должны получить оценку правоохранительных органов.

"В Киеве сегодня туман, и он лучше всего передает состояние, в котором находится город. У нас есть мэр, который даже не смог потратить больше половины бюджета Киева на социально-экономическое развитие - то направление, которое больше всего требует инвестиций. Несколько миллиардов гривен из городского бюджета держит на депозитах. А то, что тратил, шло друзьям, которые сейчас находятся под стражей и, надеюсь, что некоторые другие друзья так же там окажутся", - считает народный депутат.

Также, по словам Александра Ткаченко, должна быть запущена реальная перезагрузка власти в столице, чтобы в полной мере реализовать городское самоуправление.

"Мы приняли в первом чтении Закон о столице для того, чтобы запустить механизм обновления города, и чтобы на новых выборах город имел реальные полномочия самоуправляющейся столицы. И мы доведем дело до конца", - подчеркнул Ткаченко.