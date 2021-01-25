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Депутатская группа "Довіра" зарегистрировала законопроект по защите прав бытовых потребителей газа

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  Депутаты от группы "Довіра" зарегистрировали законопроект, который призван прекратить практику постоянного повышения цен на газ
Депутаты от группы "Довіра" зарегистрировали законопроект, который призван прекратить практику постоянного повышения цен на газ

Народные депутаты от группы "Довіра" 25 января зарегистрировали законопроект №4635 о защите прав бытовых потребителей природного газа, который призван прекратить практику постоянного повышения цен на газ.

Об этом во время согласительного совета парламента заявил председатель депутатской группы "Довіра", инициатор и соавтор законопроекта Олег Кулинич.

"В январе по всей стране прошли акции протеста против повышения тарифов на энергоносители. Начались они с Полтавщины, которую я представляю в Верховной Раде. Депутатская группа "Довіра" зарегистрировала законопроект №4635 о защите прав бытовых потребителей природного газа. Он позволяет Кабмину определять максимальную цену поставки для бытовых потребителей, а также предельный уровень наценки. Кроме того, регулируется вопрос о поставщике "последней надежды" и требованию к операторам газораспределительных систем", - отметил Олег Кулинич.

Также Кулинич напомнил, что еще 12 января представители "Довіри" зарегистрировали проект постановления №4580 по урегулированию цен на энергоносители, а также добавил, что депутатская группа "Довіра" готова поддержать и законодательные инициативы коллег из других фракций и групп, которые будут направлены на удешевление тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Законопроектом №4635 предлагается внести изменения в закон "О рынке природного газа", согласно которым Кабмин получает право принимать решение о льготных ценах для населения в случае режима чрезвычайной ситуации и/или карантина; также - определять максимальную льготную цену поставки для бытовых потребителей, а также предельный уровень наценки.

Кроме того, депутаты группы "Довіра" предлагают ввести в законодательство норму, согласно которой, в случае, если конкурс по определению поставщика "последней надежды" не состоялся, Кабмин определяет таким поставщиком компании, единственным акционером которой является государство, то есть НАК "Нафтогаз Украины "сроком на 1 год.

Также законопроектом предлагается установить, что временно, до 1 января 2025 года, обязанности по обеспечению природным газом бытовых потребителей возлагаются на поставщика "последней надежды". При этом, потребителям, совершившим предоплату стоимости газа другим поставщикам или у которых есть переплата стоимости газа, поставки газа осуществляются после завершения срока действия таких договоров или исчерпания такой переплаты перед другим поставщиком. В то же время, бытовые потребители и дальше имеют право на изменение поставщика природного газа.

Вместе с тем, законопроектом 4635 предлагается определить, что оператор газораспределительной системы, который предоставляет услуги бытовым потребителям, должен иметь не менее 100 тыс. подключений. Такие изменения будут способствовать уменьшению тарифа на услуги распределения природного газа, так как именно у операторов с наименьшим количеством потребителей высокие тарифы. Сегодня же, в соответствии с лицензионными условиями осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного газа, оператор должен иметь не менее 50 тыс. точек присоединения.

Законопроектом предлагается поручить правительству до 1 апреля 2021 года разработать и внедрить механизм компенсации бытовым потребителям разницы между стоимостью природного газа, уплаченной за январь 2021, и стоимостью природного газа, рассчитанной по предельной цене на природный газ, установленной КМУ.

  Депутаты от группы "Довіра" зарегистрировали законопроект, который призван прекратить практику постоянного повышения цен на газ
Депутаты от группы "Довіра" зарегистрировали законопроект, который призван прекратить практику постоянного повышения цен на газ
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Дата
25
января

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