Депутат от "Слуги народа" призвала ограничить свободу слова в Украине

Ольга Василевская-Смаглюк призвала "фильтровать свою речь". Фото: "Цензор"

Депутат от "Слуги народа", экс-журналистка Ольга Василевская-Смаглюк призвала ограничить свободу слова из уважения к институту президентства

"Мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, ее пора бы немного приглушить, из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", - заявила она, комментируя дело против нардепа Софии Федыны и волонтеры Маруси Зверобой, передает "Новое время" .

Ситуацию с соблюдением прав и свобод граждан в Украине Василевская-Смаглюк сравнила с российской.

"Если бы действительно это происходило где-то в Крыму в нынешних условиях или в России, то этого человека (волонтерку Марусю Зверобой - Gazeta.ua) - не ждали бы санкции суда для того, чтобы провести там обыск, его бы просто посадили в тюрьму без суда и следствия ", - сказала она.

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Ольга Василевская-Смаглюк - бывшая журналистка. Работала в газете "День" и на канале "1+1". Ее выбрали депутатом от мажоритарного округа №96 в Киевской области.

26 октября на видео в Facebook нардеп София Федина заявила: "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен. Там ненароком может взорваться граната. А знаешь, там обстрелы бывают случайные". Такая реплика прозвучала в контексте поездки Владимира Зеленского в зону разведения сил - Золотое Луганской области.