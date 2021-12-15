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среда, 15 декабря 2021 14:41

Денисова отреагировала на преследование Цимбалюка в России

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Денисова отреагировала на преследование Цимбалюка в России
Россия обвиняет Романа Цимбалюка в экстремизме. Фото: facebook.com/Roman Tsymbaliuk

Российская Федерация лишает украинского журналиста Романа Цымбалюка права на свободу взглядов и профессиональную деятельность.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

Цымбалюк - единственный украинский журналист, аккредитованный в России. Его обвиняют в экстремизме и хотят возбудить несколько административных дел. Также на журналиста осуществляется атака через пропагандистские СМИ. Его обвиняют его в шпионской деятельности, напомнила омбудсмен.

"Такие действия в отношении журналистов недопустимы. Обращаю внимание международного сообщества на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям", - подчеркнула Денисова.

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Адвокат Романа Цибмалюка Николай Полозов сообщил, что его подзащитного обвинили в экстремизме. Собираются возбуждать несколько административных дел.

Журналиста вызывают в прокуратуру по делу об экстремизме. Но повесток он не получал, сообщали пропагандисты РФ.

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Дата
15
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