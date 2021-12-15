Денисова отреагировала на преследование Цимбалюка в России

Российская Федерация лишает украинского журналиста Романа Цымбалюка права на свободу взглядов и профессиональную деятельность.
Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
Цымбалюк - единственный украинский журналист, аккредитованный в России. Его обвиняют в экстремизме и хотят возбудить несколько административных дел. Также на журналиста осуществляется атака через пропагандистские СМИ. Его обвиняют его в шпионской деятельности, напомнила омбудсмен.
"Такие действия в отношении журналистов недопустимы. Обращаю внимание международного сообщества на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям", - подчеркнула Денисова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналиста Цимбалюка Россия обвиняет в разжигании межнациональной розни
Адвокат Романа Цибмалюка Николай Полозов сообщил, что его подзащитного обвинили в экстремизме. Собираются возбуждать несколько административных дел.
Журналиста вызывают в прокуратуру по делу об экстремизме. Но повесток он не получал, сообщали пропагандисты РФ.
Комментарии