Денисова отреагировала на преследование Цимбалюка в России

Россия обвиняет Романа Цимбалюка в экстремизме. Фото: facebook.com/Roman Tsymbaliuk

Российская Федерация лишает украинского журналиста Романа Цымбалюка права на свободу взглядов и профессиональную деятельность.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

Цымбалюк - единственный украинский журналист, аккредитованный в России. Его обвиняют в экстремизме и хотят возбудить несколько административных дел. Также на журналиста осуществляется атака через пропагандистские СМИ. Его обвиняют его в шпионской деятельности, напомнила омбудсмен.

"Такие действия в отношении журналистов недопустимы. Обращаю внимание международного сообщества на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям", - подчеркнула Денисова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналиста Цимбалюка Россия обвиняет в разжигании межнациональной розни

Адвокат Романа Цибмалюка Николай Полозов сообщил, что его подзащитного обвинили в экстремизме. Собираются возбуждать несколько административных дел. Журналиста вызывают в прокуратуру по делу об экстремизме. Но повесток он не получал, сообщали пропагандисты РФ.