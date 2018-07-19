Деньги Ахметова и "золотой памятник" при жизни - СМИ рассказали о внутренней кухне Ляшко

 
Ексклюзивы
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 306
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 4581
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 810
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2502
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3438
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 129424
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 819
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2025
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1638
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 900
Фото
Все фото
14
6
6
10
5
Герман удивила новым образом с элементом из &quot;Гарри Поттера&quot;
Герман удивила новым образом с элементом из "Гарри Поттера"
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Жена Кличко &quot;пересиживает&quot; повышение тарифов в Греции
Жена Кличко "пересиживает" повышение тарифов в Греции
Нардеп поздравил жену трогательным постом
Нардеп поздравил жену трогательным постом
Активисты атаковали здание НАБУ
Активисты атаковали здание НАБУ
Видео
Все видео
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
"Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве
"Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве
За зеленку - криминал: Луценко объявляет борьбу с "ватной" традицией
За зеленку - криминал: Луценко объявляет борьбу с "ватной" традицией
Кнопкодавство, игры в "ферму", драка: чем запомнилась Рада перед выходом на каникулы
Кнопкодавство, игры в "ферму", драка: чем запомнилась Рада перед выходом на каникулы
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 306
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 324
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2502
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1557
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3447
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
1 Просмотров: 1863
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
четверг, 19 июля 2018 11:52

Деньги Ахметова и "золотой памятник" при жизни - СМИ рассказали о внутренней кухне Ляшко

  Комментировать
Деньги Ахметова и &quot;золотой памятник&quot; при жизни - СМИ рассказали о внутренней кухне Ляшко
"Радикал" Олег Ляшко нацелился на промышленный электорат. Фото: bykvu.com

Радикальную партию Олега Ляшко финансирует олигарх Ринат Ахметов. Сам главный "радикал" хочет выиграть президентские выборы и иметь "золотой памятник" при жизни.

Об этом пишет "Апостроф", ссылаясь на внутренние источники в партии.

Любое финансирование со стороны олигарха "радикалы" отрицают, утверждая, что партия живет за счет членских взносов (около 7 тыс. грн с человека), поддержки украинских предпринимателей, а также за счет своих бизнесменов - Сергея Рыбалки (владелец компании S. Group ) и Сергея Скуративского (строительный бизнес).

Однако близкий к политсовету партии источник соглашается: даже этих денег недостаточно, особенно в период выборов. "Да, Ахметов нас спонсирует. Мы это все прекрасно понимаем, но открыто об этом не говорим", - рассказывает член РПЛ.

Результатом этого сотрудничества стало назначение бывшего директора Мариупольского меткомбината им. Ильича Юрия Зинченко председателем исполкома партии.

Еще один показательный момент: в декабре прошлого года после лишения депутатского мандата Андрея Артеменко (президент Петр Порошенко забрал у него украинский паспорт в связи с наличием у скандального нардепа двойного гражданства) его место заняла Валерия Заружко. Ее связывают с командой Ахметова. Заружко находится в дружеских отношениях с Натальей Емченко - директором по связям с общественностью и коммуникациям компании СКМ, бывшим депутатом Донецкого облсовета от Партии регионов.

В партии Ляшко задумалась о привлечении новых избирателей, которым риторика "радикалов" не близкая - промышленный электорат, работники заводов и фабрик. С этим связаны частые визиты в восточные регионы страны, где сосредоточено наибольшее количество промышленности.

"Радикалы" хотят набрать не менее 20% на парламентских выборах и выиграть президентские. "Он хочет золотой памятник при жизни", - говорят в партии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве

Олег Ляшко в декабре прошлого года приобрел пять соток земли в Обуховском районе Киевской области. Заплатил 300 288 грн.

Глава Радикальной партии живет в доме за 15 млн грн в Козине Обуховского района под Киевом. На банковских счетах имеет более 2,3 млн грн и $700 тыс. Еще $30 тыс., €70 тыс. и 400 тыс. грн - наличными. Гражданская жена Росита Сайранен наличными имела 500 тыс. грн, $ 30 тыс. и €20 тыс. Ляшко задекларировал две квартиры в столице. Имеет автомобиль Toyota, у гражданской жены - Mazda.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Деньги Ахметова и "золотой памятник" при жизни - СМИ рассказали о внутренней кухне Ляшко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

15 лет назад провели уникальную операцию

Из квартир начали изымать запрещенную литературу

Создали первую фотографию: как это было

Престижную велогонку выиграл трубочист

Самое читаемое
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 138065
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
27
 Просмотров: 79057
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 67774
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 55199
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 52528
Больше всего комментируют
9
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
8
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
7
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
7
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Голосов: 16539
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua