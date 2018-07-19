Деньги Ахметова и "золотой памятник" при жизни - СМИ рассказали о внутренней кухне Ляшко

"Радикал" Олег Ляшко нацелился на промышленный электорат. Фото: bykvu.com

Радикальную партию Олега Ляшко финансирует олигарх Ринат Ахметов. Сам главный "радикал" хочет выиграть президентские выборы и иметь "золотой памятник" при жизни.

Об этом пишет "Апостроф", ссылаясь на внутренние источники в партии.

Любое финансирование со стороны олигарха "радикалы" отрицают, утверждая, что партия живет за счет членских взносов (около 7 тыс. грн с человека), поддержки украинских предпринимателей, а также за счет своих бизнесменов - Сергея Рыбалки (владелец компании S. Group ) и Сергея Скуративского (строительный бизнес).

Однако близкий к политсовету партии источник соглашается: даже этих денег недостаточно, особенно в период выборов. "Да, Ахметов нас спонсирует. Мы это все прекрасно понимаем, но открыто об этом не говорим", - рассказывает член РПЛ.

Результатом этого сотрудничества стало назначение бывшего директора Мариупольского меткомбината им. Ильича Юрия Зинченко председателем исполкома партии.

Еще один показательный момент: в декабре прошлого года после лишения депутатского мандата Андрея Артеменко (президент Петр Порошенко забрал у него украинский паспорт в связи с наличием у скандального нардепа двойного гражданства) его место заняла Валерия Заружко. Ее связывают с командой Ахметова. Заружко находится в дружеских отношениях с Натальей Емченко - директором по связям с общественностью и коммуникациям компании СКМ, бывшим депутатом Донецкого облсовета от Партии регионов.

В партии Ляшко задумалась о привлечении новых избирателей, которым риторика "радикалов" не близкая - промышленный электорат, работники заводов и фабрик. С этим связаны частые визиты в восточные регионы страны, где сосредоточено наибольшее количество промышленности.

"Радикалы" хотят набрать не менее 20% на парламентских выборах и выиграть президентские. "Он хочет золотой памятник при жизни", - говорят в партии.

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Олег Ляшко в декабре прошлого года приобрел пять соток земли в Обуховском районе Киевской области. Заплатил 300 288 грн. Глава Радикальной партии живет в доме за 15 млн грн в Козине Обуховского района под Киевом. На банковских счетах имеет более 2,3 млн грн и $700 тыс. Еще $30 тыс., €70 тыс. и 400 тыс. грн - наличными. Гражданская жена Росита Сайранен наличными имела 500 тыс. грн, $ 30 тыс. и €20 тыс. Ляшко задекларировал две квартиры в столице. Имеет автомобиль Toyota, у гражданской жены - Mazda.