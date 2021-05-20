День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы

Ежегодно в третий четверг мая украинцы отмечают День вышиванки. К празднику одеваются и народные депутаты.
Мужчины отдают предпочтение белым рубашкам с традиционными узорами. А женщины - оригинальным вышитым платьям разных цветов.
Как всегда, игнорируют День вышиванки нардепы из "Оппозиционной платформы - За жизнь".
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Президент Владимир Зеленский к празднику опубликовал в соцсетях фотографию. На ней с первой леди Еленой Зеленской одеты в вышиванки. Наряд главы государства вызвал шквал негативных комментариев. Он выбрал не украинскую сорочку, а российскую косоворотку.
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