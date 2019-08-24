День Независимости: пять президентов встретились за бокалом

Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Владимир Зеленский встретились возле Мариинского дворца.

На 28-у годовщину Независимости Украины пять президентов встретились в центре столицы.

Пятый президент Петр Порошенко встретился с другими президентами Украины, в частности с действующим Владимиром Зеленским, после официальной части празднования Дня Независимости.

Порошенко присоединился к Зеленскому, Леониду Кравчуку, Леониду Кучме и Виктору Ющенко во время приема у Мариинского дворца уже после "Марша Достоинства", сообщает "Громадське".

Порошенко проигнорировал празднования Дня Независимости на Майдане с другими президентами, зато утром вместе с супругой принял участие в совместном молебне УГКЦ и ПЦУ в Софии Киевской. После этого встретился с военными и их семьями.

Виктора Януковича, который скрывается в России, как известно, Верховная Рада лишила статуса президента.

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Петр Порошенко к официальной части празднования Дня независимости не присоединился. В команде Порошенко объяснили, что отсутствие экс-президента на Крещатике - это реакция на отмену парада.