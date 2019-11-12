Делом против генерала Марченко пытаются дискредитировать реформу в ВСУ - "ЕС"

 
Ексклюзивы
1/5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
5 Просмотров: 3186
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 468
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 279
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1107
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2862
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 441
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 873
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2115
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2232
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5202
Фото
Все фото
11
10
3
4
6
&quot;Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие&quot;: как &quot;Слуга народа&quot; съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
&quot;Слуги народа&quot; собрались на партийный съезд: фото
"Слуги народа" собрались на партийный съезд: фото
&quot;Делам Майдана труба?&quot;: Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Видео
Все видео
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
Мандат Луценко и рынок электроэнергии: Рада собралась на заседание
Мандат Луценко и рынок электроэнергии: Рада собралась на заседание
Вышел трейлер фильма о медреформе Супрун
Вышел трейлер фильма о медреформе Супрун
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Улыбался и махал: нардеп Тищенко вновь стал звездой интернета
Улыбался и махал: нардеп Тищенко вновь стал звездой интернета
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1224
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 927
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3816
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2097
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 423
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
вторник, 12 ноября 2019 10:43

Делом против генерала Марченко пытаются дискредитировать реформу в ВСУ - "ЕС"

  Комментировать
Делом против генерала Марченко пытаются дискредитировать реформу в ВСУ - &quot;ЕС&quot;
"Европейская Солидарность" готова предоставить генералу Марченко и его коллегам всю необходимую правовую помощь в деле о бронежилетах

Партия "Европейская солидарность" заявляет о готовности предоставить начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрию Марченко - фигуранту дела о бронежилетах - всю необходимую правовую помощь в этом деле.

"Партия "Европейская солидарность" возмущена немотивированными преследованиями со стороны силовых структур людей, которые в самые тяжелые времена российской агрессии создавали на обломках разрушенной украинской армии мощные современные Вооруженные силы", - говорится в заявлении партии.

В политсиле считают, что дело против Марченко и других должностных лиц Минобороны сфабриковано, а суд "играет на руку врагу и является составной частью процесса разрушения тех реформ, которые произошли в системе ВСУ".

Так, в "Евросолидарности" считают недопустимой такую ​​риторику со стороны представителей правоохранительных органов. В партии отмечают, что власть демонстрирует пренебрежение к украинским воинам и "бросает за решетку реальных защитников государства и отпускает на свободу деятелей режима Януковича".

"Европейская Солидарность" готова предоставить генералу Марченко и его коллегам всю необходимую правовую помощь в этом деле. Считаем этот прецедент чрезвычайно опасным и призываем все патриотические силы, которым небезразлична дальнейшая судьба независимости Украины, объединиться против реванша и капитуляции", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Печерский суд Киева в понедельник, 11 ноября, арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.

26 июня директор ГБР Труба сообщил, что сотрудники Госбюро и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания некоторых должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.

По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет почти 100 млн грн. В частности, речь идет о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.

17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не выдвигались, все бронежилеты, которые не соответствуют требованиям, изъяло следствие. По словам Трубы, при закупке этой партии бронежилетов не была выполнена полная проверка.

5 ноября следователи в рамках расследования производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины бронежилетов, большинство которых не соответствует заявленным характеристикам, объявили подозрение в совершении уголовного преступления пяти должностным лицам Министерства обороны.

Интерфакс
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Делом против генерала Марченко пытаются дискредитировать реформу в ВСУ - "ЕС"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
ноября

Священника убила разъяренная толпа

Существо с длинной шеей сфотографировал британец

Самое читаемое
Разумков сложил полномочия
Разумков сложил полномочия 1 Просмотров: 22455
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты
Работа в IT: какие зарплаты получают программисты Просмотров: 15966
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину
Без гормонов и антибиотиков: назвали самую качественную курятину Просмотров: 12636
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология 16 Просмотров: 10909
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
11
 Просмотров: 8712
Политика
Сегодня в Раде не будут рассматривать законопроект о рынке земли
Сегодня в Раде не будут рассматривать законопроект о рынке земли
"Крым точно вернется в Украину" - Порошенко после просмотра фильма "Домой"
"Крым точно вернется в Украину" - Порошенко после просмотра фильма "Домой" Просмотров: 45
"Нету смысла" - у Зеленского ответили на предложение Назарбаева
"Нету смысла" - у Зеленского ответили на предложение Назарбаева Просмотров: 207
В Раде готовят список запрещенных для референдума вопросов
В Раде готовят список запрещенных для референдума вопросов Просмотров: 99
Ирпенский горсовет объявил бойкот. Заявляет о давлении прокуратуры
Ирпенский горсовет объявил бойкот. Заявляет о давлении прокуратуры Просмотров: 90
Больше всего комментируют
16
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
5
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
4
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
3
Корниенко стал главой партии "Слуга народа"
3
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Голосов: 13602
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua