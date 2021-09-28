"Дело вагнеровцев": Офис генпрокурора открыл дело о бездеятельности ГБР

Должностным лицам ГБР грозит лишение свободы. Фото: ГБР

В Офисе генерального прокурора открыли дело о бездеятельности Государственного бюро расследований.

Сообщение об открытии производства сегодня получил заявитель по делу "Вагнергейта" Андрей Тетерук. Об этом информирует Движение Сопротивления Капитуляции в Facebook.

"Офис выполняет решения следственного судьи Печерского райсуда. 16 сентября он обязал Офис генпрокурора открыть производство относительно невыполнения следователем Центрального аппарата ГБР постановления следственного судьи Шевченковского райсуда от 22 июля.

Это постановление обязывало бюро начать расследование госизмены со стороны представителей власти. Следователь ГБР нарушил часть 2 статьи 382 УК "Неисполнение решения суда", - говорится в сообщении.

Теперь чиновникам ГБР грозит лишение свободы сроком до 5 лет с запретом занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Лицо, ответственное за ведение следствия по преступной бездеятельности ГБР, не указали.

"Общество хочет выяснения правды и привлечения к ответственности причастных к преступлению должностных лиц, а также тех, кто их покрывает", - отметили в сообщении.

3 сентября Андрей Тетерук, Игорь Лапин и Юрий Гудименко подали в ОГПУ заявление о преступлении ГБР. Причиной стало игнорирования бюро постановления Шевченковского районного суда от 22 июля, согласно которому должен начать расследование срыва представителями власти задержания "вагнеровцев". Офис генпрокурора проигнорировал заявление, потому 10 сентября заявители подали в Печерский районный суд жалобу на бездействие ОГП. 16 сентября суд обязал Офис открыть производство относительно неисполнения решения суда со стороны ГБР.