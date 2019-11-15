Дело VAB: Писаруку назначили меру пресечения

Ексзаступнику главы Нацбанка Александру Писаруку назначили меру пресечения в виде залога в 5 млн грн, без содержания под стражей.
"На него также возложили стандартные условия: не общаться с другими фигурантами, не выезжать за пределы города, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет", - сообщает Центр противодействия коррупции.
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Сотрудники НАБУ пришли в офис "Райффайзен Банка Аваль", чтобы задержать главу правления Александра Писарука.
Претензии правоохранителей к Писарука касаются рефинансирования Нацбанком VAB Банка Олега Бахматюка.
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