Дело VAB: Писаруку назначили меру пресечения

Ексзаступнику главы Нацбанка назначили меру пресечения.Фото: Корреспондент

Ексзаступнику главы Нацбанка Александру Писаруку назначили меру пресечения в виде залога в 5 млн грн, без содержания под стражей.

"На него также возложили стандартные условия: не общаться с другими фигурантами, не выезжать за пределы города, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет", - сообщает Центр противодействия коррупции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это вендетта Коломойского!" У Порошенко сделали заявление о задержании Писарука

Сотрудники НАБУ пришли в офис "Райффайзен Банка Аваль", чтобы задержать главу правления Александра Писарука.

Претензии правоохранителей к Писарука касаются рефинансирования Нацбанком VAB Банка Олега Бахматюка.