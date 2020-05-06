Дело Стерненка: на защиту активиста стали футбольные сообщества

Фото: Украинская правда

Одесского активиста Сергея Стерненко, которому СБУ и Офис генпрокурора готовят подозрение в убийстве, поддержали еще 9 футбольных сообществ.

Среди них наиболее радикально крыло украинских футбольных фанатов - "Родственники", об этом сообщается на странице группы в Facebook.

"Два года мы наблюдаем за последовательной кампанией пророссийских пропагандистов и политиков, цель которой - убедить общество в том, что Стерненко не имел права защищаться от нападений, не имел права отстаивать имущество общины и не имел права запрещать концерты российских звезд в своем городе. Мы убеждены , что Сергея хотят осудить за то, что он осмелился быть украинцем в Одессе. Если Стерненка задержат, мы готовы значительной силой уличного протестного движения встать на его поддержку!" - говорится в сообщении.

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Аналогичную позицию заняли ультрас Карпат, Волыни, Запорожье, Ковеля, Херсона, Николаева, Симферополя и Одессы.

В мае 2018 года в Одессе двое злоумышленников совершили нападение на Стерненка. Защищаясь от нападавших, он смертельно ранил одного из них ножом. В марте 2020 ряд правозащитных и общественных организаций призвали правоохранителей беспристрастно расследовать уголовное дело, возбужденное по факту нападения на Стерненка. Правозащитники отметили, что он является юристом и общественным деятелем, который противостоит коррумпированной местной власти в захвате земель и незаконных застройках в Одессе. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Сергею Стерненку объявят подозрение. По ее словам, вопрос только в квалификации убийство или убийство с превышением пределов необходимой обороны.