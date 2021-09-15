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пятница, 17 сентября 2021 07:00

Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование

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Дело &quot;слуги&quot; Юрченко: как продвигается скандальное расследование
В августе 2021-го нардеп Александр Юрченко получил от Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвинения во взяточничестве. Фото: "Укринформ"

Год назад, 17 сентября 2020 года, сообщили о подозрении народному депутату Александру Юрченко в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

21 сентября Юрченко взяли под арест с правом залога размером 3,1 млн грн. Ее внесли за четыре дня родственники. Помощник депутата Иван Фищенко вышел из СИЗО под залог 1,5 млн грн.

В Национальном бюро расследований сообщили, что в ходе спецоперации детектива "под прикрытием" парламентарий намеками попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. За внесение предложений в проект закона "Об управлении отходами" и в дальнейшем – $200 тыс. Для подкупа народных депутатов-членов комитета.

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Расследование начали еще летом 2020-го. Бюро подготовило проект подозрения, но не могли вручить без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она заявила, что недостаточно оснований. Впоследствии подписала документ.

В разгар скандала Александра Юрченко исключили из фракции "Слуги народа". Президент Владимир Зеленский заявил, что Юрченко "обязательно будет сидеть в тюрьме".

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В августе 2021-го нардеп Александр Юрченко получил от Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвинения во взяточничестве. Документ вручили также его неофициальном помощнику Ивану Фищенко.

На выборах Юрченко выбрали нардепом в 211 округе в Голосеевском районе Киева от президентской партии. Александр Юрченко является председателем подкомитета по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

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Дата
17
сентября

Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование

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