Дело "Роттердам+" является местью Коломойского - экс-глава НКРЭКУ

 
Ексклюзивы
1/5
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
2 Просмотров: 1107
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2007
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 468
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1827
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2259
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2025
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1404
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6804
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
11 Просмотров: 1737
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 990
Фото
Все фото
1
3
5
5
6
Дочь Добкина планирует идти в политику
Дочь Добкина планирует идти в политику
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Дело &quot;Роттердам+&quot;: Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Дело "Роттердам+": Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
В Гостомеле напали на нардепа Куприя - он обвиняет Матиоса
В Гостомеле напали на нардепа Куприя - он обвиняет Матиоса
Видео
Все видео
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
В здание ОИК бросили дымовую шашку
В здание ОИК бросили дымовую шашку
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5247
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1827
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2259
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6804
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4772
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 387
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
среда, 21 августа 2019 09:31

Дело "Роттердам+" является местью Коломойского - экс-глава НКРЭКУ

  Комментировать
Дело &quot;Роттердам+&quot; является местью Коломойского - экс-глава НКРЭКУ
Бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сказал, что активное расследование дела "Роттердам+" является местью членам НКРЭКУ со стороны Игоря Коломойского. Фото: Гордон

Активизация расследования дела "Роттердам+" является местью членам Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) со стороны бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом в эфире ТРК "Украина" заявил бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"По моему мнению, все дело - это форма мести со стороны господина Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП. Почему господин Коломойский осуществляет такое давление на независимого регулятора? Известно, он является владельцем крупных потребителей электроэнергии, а именно ферросплавных заводов, обогатительных предприятий. Они являются не модернизированными, имеют большую энергоемкость. И за период действия прозрачного рыночного ценообразования имели недополученную прибыль. Вот и причина, почему тема "Роттердам+" стала такой известной. С 2016 по 2018 год ее активно раскручивали определенные телеканалы", - заявил Вовк.

Как сообщали СМИ во время действия формулы "Роттердам плюс", которая обеспечивала объективное ценообразование на электроэнергию, ферросплавные заводы, владельцем которых является Коломойский, недосчитались 4 млрд грн.

Формула "Роттердам плюс" введена в 2016 году. Согласно постановлению НКРЭКУ № 289, в цену электроэнергии закладывали стоимость импортируемого угля, которую рассчитывали на основании котировок европейского хаба "Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен". Действие формулы "Роттердам плюс" прекратилась с 1 июля 2019 года, когда в Украине запустили новый рынок электроэнергии.

Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила экономическую обоснованность использования методологии ценообразования на уголь, известной как "Роттердам +".

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело "Роттердам+" является местью Коломойского - экс-глава НКРЭКУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Украинские воины освободили колонну пленных

Музейщик украл "Мону Лизу"

Самое читаемое
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 67988
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
6
 Просмотров: 29503
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 25290
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
3
 Просмотров: 24500
В Зеленского прокомментировали инцидент с женой Нетаньяху
В Зеленского прокомментировали инцидент с женой Нетаньяху 1 Просмотров: 20151
Политика
В Офисе Зеленского готовят новшество для госслужащих
В Офисе Зеленского готовят новшество для госслужащих
Дело "Роттердам+" может не дойти до суда - Москаль
Дело "Роттердам+" может не дойти до суда - Москаль Просмотров: 72
Экс-главу НКРЕКП объявили в международный розыск
Экс-главу НКРЕКП объявили в международный розыск Просмотров: 351
"Слуга народа" сократила численность комитета по евроинтеграции до семи человек - Климпуш-Цинцадзе
"Слуга народа" сократила численность комитета по евроинтеграции до семи человек - Климпуш-Цинцадзе Просмотров: 126
"Все удивительнее и удивительнее": Трамп хочет вернуть Россию к Большой восьмерке
"Все удивительнее и удивительнее": Трамп хочет вернуть Россию к Большой восьмерке Просмотров: 603
Больше всего комментируют
4
Офис президента готовит революционные законы
2
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
1
Зеленского призвали остановить Бужанского, который обзывает журналистов
1
Не выгодно - рассказали про русскоязычные классы на Донбассе
1
Гримчак хочет обратиться в Европейский суд по правам человека
Голосов: 9788
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua