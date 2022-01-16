Дело против Порошенко раскалывает общество - Быстрицкий

Зеленского призвали перестать раскалывать украинское общество. Фото: dsnews

Представители независимых экспертных кругов и интеллектуальных сообществ Украины призывают Владимира Зеленского прекратить преследование пятого президента Петра Порошенко.

Заявление экспертного сообщества обнародовал на своей странице в Facebook Евгений Быстрицкий.

Эксперты отмечают: действия властей, непосредственно направленных на раскол общества и увеличение температуры внутреннего политического противостояния, могут носить чрезвычайно разрушительный характер для украинской государственности.

"Сегодня Украина переживает масштабный комплексный кризис. У нас есть наибольший уровень угроз национальной безопасности, начиная с 2014 года. Большая группировка русских войск скучена у наших границ в боевой готовности. Внимание всего мира приковано к угрозе масштабного российского вторжения в Украину. Уровень международного напряжения является самым большим со времен Холодной войны. Стране грозит глубокий энергетический кризис. Все это происходит на фоне неугасаемой эпидемии коронавируса и слишком медленного экономического обновления. Уровень доверия граждан ко многим базовым государственным институтам достигает исторического минимума", - констатируют эксперты.

"На этом угрожающем фоне руководящая политическая сила предпринимает недальновидные шаги, которые существенно увеличивают стратегические риски для страны, отвергая вековечную истину потребности в национальном единении перед лицом агрессора и в условиях кризиса", - отмечают подписанты заявления.

"В нынешних условиях Украину может спасти только внутриполитическое единство, когда все граждане, независимо от идеологических и политических пристрастий, сплотятся, чтобы выстоять в масштабном кризисе. Все политические элиты должны сотрудничать, забыв о противоречиях и взаимных образах, для сплочения общества и уменьшения рисков и угроз, нависших над страной", - говорится в документе.

"Мы призываем президента Украины Владимира Зеленского прекратить раскалывать украинское общество в это рискованное время, а всех политиков и граждан сотрудничать в целях национального единения, увеличения устойчивости Украины, противостояния угрозам и преодолению кризиса", - пишут украинские интеллектуалы.

Заявление подписали:

- Евгений Быстрицкий, философ, Избирательный совет UA

– Игорь Колиушко, Председатель правления Центра политико-правовых реформ

- Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива

- Владимир Кипень, Глава Донецкого Института социальных исследований и политического анализа

– Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы

– Андрей Длигач, доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

– Александр Соколовский, основатель группы компаний "Текстиль-Контакт"

– Анатолий Негрийко, доктор физико-математических наук, член-корреспондент НАН Украины

- Юлия Кириченко, член правления Центра политико-правовых реформ, Сопредседатель Совета Реанимационного пакета реформ

- Остап Стасов, Председатель ОО "Открытый Университет Майдана" (ВУМ)

- Иосиф Зисельс, Сопрезидент Ваада Украины, участник Инициативной группы "Первого декабря"

- Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы, участник инициативной группы "Первого декабря"

- Мирослав Маринович, проректор Украинского католического университета, участник Инициативной группы "Первого декабря"

- Ярослав Яцкив, академик НАН Украины, участник Инициативной группы "Первого декабря"

– Максим Стриха, доктор физико-математических наук, писатель

– Локтев Вадим, академик НАНУ

– Валерий Ящук, доктор физико-математических наук, академик АН Высшей школы Украины

– Сергей Рябченко, профессор, физик, член-корреспондент НАН Украины

- Михаил Гончар, советник Секретаря СНБО Украины (1996-2000)

- Алексей Гарань, доктор исторических наук, профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия"

- Владимир Перекрест, доцент, математик, ДНУ им А.Гончара

- Наталья Павлиха, доктор экономических наук, профессор, вуз имени Леси Украинки, Председатель ОО "Институт трансграничных инициатив"

– Александр Габович, физик, Национальная академия наук Украины

– Николай Харченко, доктор физико-математических наук, академик НАН Украины

– Виктор Гринченко, академик НАН Украины

– Олег Лаврентович, доктор физико-математических наук

- Иван Ясковец, доктор физико-математических наук, Национальная академия наук Украины

- Юрий Джежеря, доктор физико-математических наук, профессор, Национальная академия наук Украины

– Тарас Плахтий, независимый исследователь политических партий

– Денис Андрущенко, Фонд Лидеров

- Юрий Гончаренко, вице-президент Фонда содействия демократии.

– Игорь Наконечный, независимый полит./PR консультант.

– Сергей Иванов, строитель стартапов