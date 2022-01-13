Дело Порошенко могут обсудить в ЕП 17 января в день его возвращения в Киев

Дело против пятого президента, лидера крупнейшей оппозиционной партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, вероятно, обсудят в Европарламенте уже 17 января. Об этом из столицы Евросоюза сообщает Рикард Юзвяк, корреспондент Радио Свобода.

"Комитет Европейского парламента по иностранным делам проведет дебаты по Украине и России 17 января, вероятно, речь будет идти и о будущем бывшего президента Порошенко, поскольку несколько евродепутатов встретились с ним в Брюсселе вчера", - сообщил Юзвяк в Твиттере.

Ранее журналист также подтвердил, что Петр Порошенко в Брюсселе проводит встречи с европейскими политиками.

"В то же время, когда в Брюсселе работает Совет НАТО - Россия, Порошенко находится в другой части города и позже встретится с некоторыми евродепутатами из разных фракций", - написал Юзвяк.