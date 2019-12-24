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вторник, 24 декабря 2019 08:35

Дело по импичменту Трампа: оппоненты пообещали предъявить новые обвинения

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Дело по импичменту Трампа: оппоненты пообещали предъявить новые обвинения
Ищут новые доказательства для импичмента Трампа. Фото: unian

Демократы могут предъявить президенту США Дональду Трампу обвинения по новым статьям в рамках процедуры импичмента.

Это может произойти после того, как бывший юрисконсульт Белого дома Дональд МакГан даст свои показания, пишет unian.

Демократы надеются, что после его допроса появится подтверждение того, что американский лидер совершил действия, еще не указанные в обвинениях. Как стало известно, тогда комитет будет рекомендовать использовать новые статьи импичмента, что может привести к новому голосования по импичменту.

Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названы, написал жалобу на давление, президент, по его данным, оказывал на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 демократу Джо Байдена.

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Спикерка Палаты представителей Нэнси Пелоси предложила отложить процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

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