Дело Пашинского завершили – ему грозит до 8 лет

Дело Пашинского: в случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Фото: http://nfront.org.ua

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по делу экс-нардепа Сергея Пашинского. Его подозревают в нанесении тяжких повреждений.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016-го во время конфликта между гражданином и народным депутатом, тот применил собственную огнестрельное оружие - пистолет марки Glock 19. Выстрелил в ногу пострадавшего. Мужчина получил огнестрельній осколчатый перелом бедренной кости левой ноги и стал инвалидом.

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Адвокатам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам. Обвинительный акт направят в суд. В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

4 октября 2019-го следователи ГБР сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8-го созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Речь идет о Вячеславе Химикусе, в которого Пашинский стрелял 31 декабря 2016-го в селе Хлепча Васильковского района Киевской области. 7 октября суд взял Пашинского под стражу.