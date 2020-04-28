Дело Пашинского завершили – ему грозит до 8 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2160
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1017
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4653
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 522
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 846
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 5814
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1593
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3771
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 4843
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 504
Фото
Все фото
4
3
4
3
17
&quot;Решение принял&quot; - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
"Решение принял" - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
Ссоры и толкотня за &quot;гречкой&quot;: партия кума Путина во время карантина устроила давку
Ссоры и толкотня за "гречкой": партия кума Путина во время карантина устроила давку
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Кличко пришел в гости к &quot;домашней арестантке&quot; Чорновол
Кличко пришел в гости к "домашней арестантке" Чорновол
Схема на 25 млрд. Гео Лерос заявил в НАБУ о топ-коррупции
Схема на 25 млрд. Гео Лерос заявил в НАБУ о топ-коррупции
Видео
Все видео
"Как ваши дела?" - первая леди поговорила по телефону с врачом скорой
"Как ваши дела?" - первая леди поговорила по телефону с врачом скорой
Карантин не для всех. Ресторан "слуги" в столице принимает вип-гостей
Карантин не для всех. Ресторан "слуги" в столице принимает вип-гостей
"Ты на кого руку поднял? Да ну, не гони, ты че" - появилось видео нападения заместителя Кличко на полицию
"Ты на кого руку поднял? Да ну, не гони, ты че" - появилось видео нападения заместителя Кличко на полицию
Заместителя Кличко задержали за нападение на полицейского
Заместителя Кличко задержали за нападение на полицейского
Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко
Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко
Интервью
1/5
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1629
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1377
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8946
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3978
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5859
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
28 апреля 2020
Просмотров: 36
Театр для брудних вельмож
Перед карантином встигла побувати в Чернівцях. Ушосте. Люблю це місто. Вкотре завернула до театру, хотіла глянути на цю красу зсередини. Свою мрію ...
вторник, 28 апреля 2020 16:23

Дело Пашинского завершили – ему грозит до 8 лет

  Комментировать
Дело Пашинского завершили – ему грозит до 8 лет
Дело Пашинского: в случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Фото: http://nfront.org.ua

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по делу экс-нардепа Сергея Пашинского. Его подозревают в нанесении тяжких повреждений.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016-го во время конфликта между гражданином и народным депутатом, тот применил собственную огнестрельное оружие - пистолет марки Glock 19. Выстрелил в ногу пострадавшего. Мужчина получил огнестрельній осколчатый перелом бедренной кости левой ноги и стал инвалидом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд отпустил Пашинского домой

Адвокатам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам. Обвинительный акт направят в суд. В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

4 октября 2019-го следователи ГБР сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8-го созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Речь идет о Вячеславе Химикусе, в которого Пашинский стрелял 31 декабря 2016-го в селе Хлепча Васильковского района Киевской области. 7 октября суд взял Пашинского под стражу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело Пашинского завершили – ему грозит до 8 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
апреля

Фанаты выложили более миллиарда за бой Кличко и Джошуа

Ежедневно погибают около 5 тыс. работников

Philips, Sony или малоизвестный американский инженер: рассказали историю компакт-дисков

Первый космический турист облетел Землю 128 раз

Выселили 140 тыс. украинцев

Осудили самого ценного агента российской разведки в США

Американский вирусолог создал вакцину

Военные попытались свергнуть правительство

Первый кондиционер боролся с влагой, а не с температурой

Показали первую модель геликоптера

Вождя казнили, тело выбросили в канаву

Самое читаемое
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
7
 1 Просмотров: 11943
В Польше объяснили, когда ждут украинских гастарбайтеров
В Польше объяснили, когда ждут украинских гастарбайтеров Просмотров: 11763
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
 Просмотров: 11331
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины Просмотров: 10089
Соблазнительный ангел: Деми Роуз в черном кружеве и красных ботфортах подразнила подписчиков
Соблазнительный ангел: Деми Роуз в черном кружеве и красных ботфортах подразнила подписчиков
3
 Просмотров: 6489
Политика
Фонд экс-нардепа приобрел активы "Газпрома" в Украине по заниженной цене - следствие
Фонд экс-нардепа приобрел активы "Газпрома" в Украине по заниженной цене - следствие Просмотров: 189
В Раде поддержали законопроект, который позволит уволить Сытника
В Раде поддержали законопроект, который позволит уволить Сытника Просмотров: 279
Банкротство украинских фермеров выгодно сторонникам рынка земли - Билецкий
Банкротство украинских фермеров выгодно сторонникам рынка земли - Билецкий Просмотров: 216
Зеленский подписал закон о рынке земли
Зеленский подписал закон о рынке земли Просмотров: 396
Ермак и Денисова встретились с семьями пленных украинцев
Ермак и Денисова встретились с семьями пленных украинцев 1 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
7
РФ прислала в Чехию спецагента с ядом после демонтажа советского памятника - СМИ
6
Саакашвили назвал Ермака другом
3
Зеленский: Давайте разрешим открыть рынки
3
Нефедов после увольнения: К таможне хотят применить советский подход - пятилетка за день
2
Более 100 тыс. украинцев получили гражданство РФ за последние месяцы - МВД России
Голосов: 16138
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua