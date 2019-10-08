Дело об избиении журналистов на свадьбе сына Луценко возобновили

Прокуратура Киевской области отменила решение, которым закрыли дело об избиении журналистов "Схем". Речь идет о съемке вблизи места свадьбы сына экс-генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Прокуратурой Киевской области 7 октября 2019 отменено постановление следователя прокуратуры области о закрытии уголовного производства".

В дальнейшем досудебное расследование будут проводить следователи киевского управления Государственного бюро расследований.

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Днем ранее, журналист "Схем" Михаил Ткач сообщил о закрытии дела относительно препятствования журналистской деятельности.

Инцидент произошел в ночь на 16 сентября 2017 года рядом с ресторанным комплексом в Козине, где праздновали свадьбу. На въезде в комплекс съемочная группа показывала журналистские удостоверения сотрудникам Управления государственной охраны. Когда с закрытой вечеринки собрался выезжать тогдашний президент Петр Порошенко, два представителя УГО применили физическую силу к журналисту Ткача и оператора Бориса Троценко, чтобы помешать съемке выхода и выезда президента.