Дело о коррупции в оборонке. НАБУ сообщило новые подробности

Расследование журналистов о коррупции в оборонке при предыдущей власти вызвало большой резонанс

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении четырем лицам, связанным с компанией "Оптимумспецдеталь", которая фигурировала в журналистском расследовании о так называемых схемах Гладковского.

Речь идет об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств от указанного преступления, сообщают в НАБУ.

По данным Bihus.Info, подозрения сообщили Виталию Жукову, Андрею Рогозе, директору компании, а также человеку, который по факту вел ее бухгалтерию.

Следствие установило, что из-за действий "Оптимумспецдетали" государство недосчиталась более 49 млн грн.

Фактические руководители этой компании вместе с другими субъектами хозяйствования в 2015-17 годах наладили схему по поставкам товаров неизвестного происхождения предприятиям государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов.

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Всего в результате такой деятельности поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, из которых не уплачены 49 млн грн налогов, а "сэкономленные" таким образом средства легализовали путем ряда незаконных финансовых операций.

В феврале-марте 2019 года журналисты опубликовали серию расследований о коррупционных схемах в оборонной отрасли, которые, вероятно, организовала группа Гладковского-Жукова-Рогозы, одним из участников которой был сын тогдашнего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

По данным журналистов, через эти схемы было получено более 250 млн грн из бюджета страны.

В марте прошлого года предыдущий президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Тот якобы получал откат от поставок комплектующих для самолетов по завышенным ценам. Об этом сообщали журналисты "Наші гроші з Денисом Бігусом" в расследовании о хищениях в оборонке.