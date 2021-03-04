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четверг, 04 марта 2021 16:34

Дело о кнопкодавстве за Шкарлета хотят довести до конца

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Дело о кнопкодавстве за Шкарлета хотят довести до конца
Депутат ходила в ГБР. Фото: @GolosZmin

Государственное бюро расследований ведет уголовное производство о кнопкодавстве во время голосования за Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. Об этом в четверг рассказала народный депутат от "Голоса" Инна Совсун, которая ходила в ГБР в качестве свидетеля.

Уголовное дело открыли по заявлению депутата, по статье "Злоупотребление властью или служебным положением".

Во время голосования депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса не было в зале, однако его карточка проголосовала "за", говорят в политсиле.

"Я пришла в качестве свидетеля и рассказала о всех собранных доказательствах этого преступления. Недостаточно просто зафиксировать нарушения. Нужно довести это дело до конца, чтобы показать - кнопкодавство не может остаться безнаказанным.

Следователь ГБР работает над тем, чтобы получить дополнительные видео голосования. В частности от Управления госохраны. Их нет, но "Голос" подал обращение в Офис генпрокурора о том, что УГО нарушило закон, не предоставив видео по запросу нас как народных депутатов. И по этому факту также уже возбуждено уголовное дело", - рассказала Инна Совсун.

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"Нет ни одного депутата в парламенте, который бы сказал, что за Шкарлета в зале было 226 голосов. Все понимают, что его назначили с нарушениями. И даже нарушение в один голос является решающим.

Кнопкодавство вместо Суркиса - не единственное. Надеемся, что ГБР сможет получить записи голосования и установить не только за кого кнопкодавили, но и имя депутата, который это делал.

Надеемся, что в ближайшее время мы получим результаты расследования. И если докажут кнопкодавство, мы сможем обратиться в суд", - добавила депутат.

17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовали "Слуга народа" и ОПЗЖ. Табло показало 226 "за" - минимальное количество, необходимое для принятия решения.

"Голос" и "Европейская солидарность" попросили перерыв, чтобы убедить председателя ВР Дмитрия Разумкова и глав фракций переголосовать вопрос назначения.

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство касательно кнопкодавства при назначении Шкарлета.

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Дата
04
марта

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