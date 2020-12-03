Дело Мыкытася и заместитель Ермака : журналисты узнали о новой детали

Татаров работал юристом компании Мыкытася.

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров был научным руководителем у заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Константина Дубоноса, которого подозревают в подделке экспертизы для екснардепа-застройщика Максима Мыкытася за взятку. Об этом пишет журналист Даниил Мокрык.

На сайте Национальной академии внутренних дел есть информация, что Дубонос в 2019 году работал над кандидатской диссертацией на тему "Использование баз биометрических данных подразделений Экспертной службы МВД Украины при расследовании уголовных преступлений".

В графе "Научный руководитель (консультант)" указано "Татаров А.Ю.". Фамилия и инициалы совпадают с заместителем руководителя ОП. К тому времени он был профессором Национальной академии внутренних дел.

Сейчас Дубонос является подозреваемым. По версии Национального антикоррупционного бюро, он получил от Мыкытася взятку в виде паркоместа за подделку в его пользу экспертизы в уголовном производстве. 2 декабря Высший антикоррупционный суд избрал Дубоносу мера пресечения - содержание под стражей.

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НАБУ также опубликовало часть переписок в этом деле, подтверждающие факт организации взятки. При этом в договоренностях в роли посредника между Мыкытасем и Дубоносом было третье лицо - "экс-должностное лицо ДК "Укрбуд". НАБУ не раскрывает имени этого лица. СМИ сообщают, что подозрение готовили заместителю руководителя ОП.

В то время Татаров работал юристом в компании Мыкытася "Укрбуд".

НАБУ заявило, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова препятствует привлечению виновных в этом деле к ответственности.

В дальнейшем занялся адвокатской деятельностью, его клиентами были экс-заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов и бывший "регионал" Вадим Новинский. Параллельно Татаров работал со строительной компанией "Укрбуд".

Бывшего народного депутата Максима Мыкытася подозревают в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн. Расследование ведется с декабря 2017 года. В 2000-х его строительная компания и Нацгвардия договорились о возведении жилого комплекса на территории военной части. В обмен на 1 га земли в центре Киева Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 парковочных мест. Впоследствии Нацгвардия отказалась от недвижимости на Печерске в обмен на 65 квартир на окраине Киева, возле станции метро Красный Хутор.