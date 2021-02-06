Дело МН17: будут ли привлекать Украину к ответственности

Нидерланды не будут привлекать Украину к ответственности за незакрытый авиапространство. Фото: Facebook

Украину не будут привлекать к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства над Донбассом в июле 2014 года, когда был сбит рейс MH17.

Согласно независимым расследованием, для этого недостаточно доказательств. Об этом сообщает нидерландское издание NU.

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"Выявлено недостаточно доказательств, свидетельствующих о том, что украинская власть в то время, ответственная за безопасность гражданской авиации на востоке Украины, осознавала угрозу для гражданской авиации за исключением той части авиа-пространства, которое уже было закрыто", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские органы гражданской авиации, которые отвечали за уже закрыто воздушное пространство, прилегающее к зоне боевых действий на востоке Украины, также не видели угрозы для гражданской авиации.

1-е судебное заседание 2021 в деле рейса MH17 состоится в Нидерландах, в судебном комплексе "Схипхол" 1 февраля. Заседание назначено на 10:00 по местному времени - 11:00 по Киеву.