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среда, 30 декабря 2020 22:00

Дело Микитася: защита заявила об отводе судьи

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Дело Микитася: защита заявила об отводе судьи
Прокуратура настаивает на мере пресечения в виде содержания под стражей для Микитася. Фото: Reuters

Защита експрезидента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, которого подозревают в заказе похищения юриста в Киеве, заявил об отводе следственной судьи от рассмотрения ходатайства об избрании ему меры защиты.

Об этом сообщает УНН.

"После представления данного заявления об отводе следственной судьи ... соответствующее заявление будет передано на авторозподил. Ориентировочно данное заявление будет рассмотрено в 9:00", - сообщила судья.

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Отмечается также, что полиция и прокуратура настаивает на мере пресечения в виде содержания под стражей для Микитась.

Експрезидента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.

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Дата
30
декабря

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