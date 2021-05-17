Дело Медведчука задело Путина - дипломат

Владимир Огрызко: "Для России нас нет как независимого суверенного государства, имеющего право на существование". Фото: Радио Свобода

Заявление Путина об Украине как об "антиподе России" – это старая риторика, которая использовалась много лет. Для России Украина – это историческая ошибка, которую надо исправить любой ценой. Своими мыслями с Gazeta.ua поделился дипломат Владимир Огрызко.

"Заявление Путина о том, что Украина превращается в "антиросию", свидетельствует о неадекватности нынешнего руководителя Российской Федерации, – заявил он. – В этом суть российской политики в отношении Украины. Для России нас нет как независимого суверенного государства, имеющего право на существование. В сознании россиян мы остаемся провинцией, которая должна быть управляема. Любые вещи, не вписывающиеся в эту русскую картину мира – сразу вызывают всплески неадекватности. Россия рассматривает нас как ошибку истории. Все, направленное на исправление этой ошибки, по их мнению, является абсолютно правильным и должно быть воплощенным в жизнь. И Российская Федерация это делает на протяжении всех лет нашего сосуществования как независимых государств.

Фраза об Украине как "антиподе России" не является поводом для продолжения боевых действий против нее, считает дипломат. Такие приводы России просто не нужны.

"Россия не ищет поводов для того, чтобы совершать нападения на Украину. Такие приводы придумываются быстро и безосновательно. Россия уже раздала полмиллиона паспортов на оккупированном Донбассе. Поэтому любые ее прихоти будут трактоваться как помощь "обездоленному русскоязычному населению Украины" и гражданам Российской Федерации. Ведь если люди имеют российские паспорта – Россия автоматически должна их защищать. Мы уже неоднократно видели, как это происходило, в частности, в Северной Осетии и Абхазии. Так что ничего нового в действиях РФ нет".

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О том, как отреагирует официальная Россия на дело Медведчука, которое Путин назвал "зачисткой политического поля", у Владимира Огрызко такое мнение:

"Исходя из того, что Путин поднял эту тему до уровня их совбеза, она его лично задела. Он, безусловно, будет думать, каким образом отомстить Украине за то, что она посягнула на святое. Все хорошо знают связи Медведчука с российским лидером, поэтому удар по нему – это удар одновременно удар по Путину. Я согласен с мнением господина Даниловв, который считает, что Медведчука можно обменять на украинских патриотов, которые сейчас сидят по подвалам. Но я надеюсь, что дело Медведчука завершится в соответствии с украинским законом".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на вопрос о возможности обмена представителей пророссийской партии ОПЗЖ на украинских политзаключенных, которых удерживает Россия. "Если будет такая возможность, мы охотно это сделаем", – заверил он. Совбез и в дальнейшем будет заниматься вопросом санкций, несмотря на критику.