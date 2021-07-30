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Дело Чорновол - это атака на Украину и ее достижения после Революции Достоинства - Герасимов

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Дело Чорновол - это атака на Украину и ее достижения после Революции Достоинства - Герасимов
Нардеп Артур Герасимов: "Все эти процессы - это показательное издевательство над Украиной"

Затягивание в рассмотрении дела против Татьяны Чорновол свидетельствует, что судебная система управляется из Офиса президента Владимира Зеленского. Прокуроры и судьи не спешат его рассматривать, понимая, что оно развалится, и придется извиняться за лживые обвинения активистки Революции Достоинства и волонтера Чорновол.

Об этом сказал сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов в комментарии журналистам под зданием Дарницкого районного суда Киева, где рассматривалось дело против народного депутат Украины VIII созыва Чорновол.

"Вопрос в том, какие вообще процессы происходят сегодня в нашей с вами стране. Я думаю, никто не будет спорить, что Майдан - это Украина. От Львовской области - до востока Украины. В Донецкой области четыре Героя Небесной сотни. Никто не будет спорить, что украинские волонтеры, военные, боевые офицеры - это и есть Украина", - сказал депутат.

"Все эти процессы - и против Чорновол, которые происходит сегодня, и против боевого генерала Павловского, и против директора Шандры, и против София Федыны и Маруси Зверобой - это показательное издевательство не просто над украинскими добровольцами, украинскими офицерами, героями Майдана. Это показательное издевательство над Украиной", - сказал Герасимов.

"Это и есть реальная позиция Зеленского. Надо оценивать любого человека не по тому, что он говорит, а по тому, что он делает. Несмотря на то, что Зеленский рассказывает о патриотизме и других вещах в своих видосиках, его реальные дела, реальное давление на всю правоохранительную систему демонстрирует реальное отношение Зеленского к патриотам, волонтерам и ветеранам", - подчеркнул сопредседатель "Европейской Солидарности".

Он напомнил, что подозрение Чорновол были вручены еще в декабре 2020 года, а дело до сих пор еще никак не сдвинется с места в суде. "Для меня все это показатели того, как затягивается не только это дело, но и любые другие дела. Это как раз и есть доказательство того, что, к сожалению, судебная система управляется из офиса Зеленского", - добавил Герасимов.

"Эти дела бесперспективны, там ничего нет и они развалятся изнутри, если беспристрастно посмотреть на все документы и материалы. Понимая это и понимая, что как только происходит судебное заседание - надо дела закрывать, людей оправдывать и извиняться перед ними за то, что творилось, власть всячески это продолжает именно для того, чтобы показательно давить на украинских патриотов", - также подчеркнул он.

Депутат убежден: "Здесь вопрос в давлении и нивелировании достижений Майдана. Это саботаж проукраинской политики. Это атака на Украину и давление на те достижения, которые Украина получила после 2014 года".

Герасимов отметил, что это является политическим давлением на всех, кто не сломался во время Революции Достоинства, кто не сломался во время российской агрессии. "Например, возьмем дела против Петра Порошенко. Эти бессмысленные, бессодержательные дела, где любой ценой хотят просто очернить и обвинить в том, что является плюсом для Украины, что является достижением Украины. Обвинить за освобождение двух третей оккупированного Донбасса, за то что Украина получила Томос - это не сопоставляется со здравым смыслом", - добавил депутат.

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Дата
30
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