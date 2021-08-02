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Дело Чауса - это продолжение дела "вагнеровцев"

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Дело Чауса - это продолжение дела &quot;вагнеровцев&quot;
СМИ: "Причастным к вывозу Чауса в Молдову называют бывшего главу Главного управления разведки Василия Бурбу". Фото: Фокус

Новый этап дела экс-судьи Николая Чауса становится эффективным информационным инструментом, чтобы похоронить любые упоминания о причастности Офиса Зеленского к слиянию дела "вагнеровцев".

Об этом в частности говорится в статье "Украинской правды", где анализируют обстоятельства похищения скандального экс-судьи.

Издание подробно подает хронологию и обстоятельства, как 30 июля этого года Николай Чаус нашелся после 5 месяцев с момента его похищения в Молдове, где он находился с 2017 года. "После нескольких лет пребывания в розыске и попыток получить политическое убежище за рубежом, Чаус в одних шортах пришел в сельсовет на Винниччине", - рассказывают в статье.

СМИ сообщали, что согласно официальной информации правоохранителей, экс-судья назвался, сообщил, что был похищен "неизвестными лицами" и якобы сказал полиции, что хочет поехать в столичную Службу безопасности Украины совместно с работниками спецслужбы.

Однако, отмечают журналисты, ехал в Киев Николай Чаус не просто автомобилем, потому что СБУ, вероятно, была готова к его "нахождению", поскольку Чауса ждал специальный транспорт, а под Киев его доставляли, в частности, на вертолете.

"Всю эту операцию провернули летом, перед выходными, когда Верховная Рада ушла на каникулы, а политический сезон закончился", - отмечают в издании.

Эта закрученная политическая история началась в 2016 году, когда Николая Чауса поймали со взяткой сотрудники НАБУ. Однако арестовать его не смогли, из-за иммунитета, который ему давал статус судьи. Пока решался вопрос об аресте, Николай Чаус сбежал, как выяснилось впоследствии, в Молдову. Там экс-судья пробовал получить политическое убежище, однако власти Молдовы не согласились предоставить ему этот статус и собиралась экстрадировать Чауса в Украину.

"В начале апреля 2021 года адвокат Чауса заявил, что экс-судью похитили в Кишиневе. "Вооруженная группа неизвестных людей вывезла в неизвестном направлении", - цитирует слова адвоката издание.

Экс-судью во второй раз перевезли через украинскую-молдавскую границу.

Важно отметить, что все это время Офис Зеленского распространяет тезис, что в спецслужбах существовала группа, которая занималась похищением и прослушиванием людей. И что якобы именно эта группа вывозила Чауса из Украины в 2016 году. Также называют причастным к вывозу Чауса в Молдову бывшего главу Главного управления разведки Василия Бурбу.

"Руководителем этой группы в ОП считают бывшего главного разведчика Василия Бурбу. Его Банковая почти провозгласила своим публичным врагом в 2020 году после так называемого "вагнергейта". Слитая спецоперация по задержанию российских наемников обернулась скандалом для Офиса Зеленского. И виновником в этом назначили именно Бурбу. Его уволили с должности", - добавляют в издании.

Также журналисты отмечают, что в правоохранительных органах и среди окружения Зеленского говорят, что Чауса вывезли из Молдовы для того, чтобы собрать компромат на Бурбу.

Как известно, в августе 2016 года Чаус попал в поле зрения правоохранителей - его обвинили в вымогательстве и получении взятки в 150 тысяч долларов. Сотрудники НАБУ нашли деньги на огороде судьи, закопанные в банках. Однако арестовать Чауса не смогли из-за его статуса судьи. Это позволило ему сбежать из Украины.

Весной 2017 года Чаус сдался полиции в Молдове, попросил политического убежища, однако ему отказали. Украина потребовала экстрадицию, и осенью 2019-го МИД Молдовы заявил, что экстрадиция затягивается якобы из-за реформы судебной системы в стране.

3 апреля этого года Николая Чауса похитила "группа неизвестных вооруженных мужчин" в центре Кишинева, по словам его защитника Юлиана Балана. Спустя почти четыре месяца он якобы сам пришел в Мазуривский сельской совет, который расположен недалеко от украинско-молдавской границы.

Журналисты-расследователи из Украины ("Слидство.Инфо") и Молдовы (RISE Moldova) получили копии паспортов десяти человек, которых правоохранители в Молдове проверяют на причастность к возможному похищения судьи. По данным журналистов, все они являются гражданами Украины, по меньшей мере двое из них непосредственно связаны с Главным управлением разведки Минобороны, а еще один - уволенный чиновник Национальной полиции. В ГУР Минобороны назвали эту информацию провокацией российских спецслужб.

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