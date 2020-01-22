Дело "банкротств" Барщовского станет для судьи испытанием - правозащитник Наумович

Завод T.B.Fruit в Аннополе, Польша. Фото: tbfruit.com

"Рассмотрение дела о банкротстве предприятий бизнесмена Тараса Барщовского станет тестом на неподкупность и профессионализм для судьи Хозсуда Львовской области Лидии Чорний".

Об этом в своем блоге на Цензор.нет пишет известный правозащитник Сергей Наумович.

Суть спора в том, что собственник группы TB FRUIT Тарас Барщовский пытается через суд признать банкротами свои вполне успешные компании, чтобы не платить многомиллиардный кредит правопреемнику обанкротившегося Дельта Банка.

По его словам, когда Дельта Банк начал испытывать сложности, связанные с потерей активов в Крыму и на востоке, юридические лица, связанные с Барщовским, заключили договора переуступки требований с клиентами банка, которые не имели возможности получить свои деньги, и заявили банку о зачете встречных однородных требований и прекращении обязательств по кредитам. Этот способ ухода от уплаты кредита называется "схлопывание". В результате за месяц до ликвидации Дельта Банка группа юрлиц Барщовского провела более десятка операций по зачислению встречных требований на общую сумму более 100 млн евро.

"В ноябре 2019 года права требования по проблемным кредитам "Дельты" с аукциона купила частная финансовая компания "Инвестохиллс Веста", которая, собственно, теперь и судится с Барщовским. В октябре прошлого года "Танк Транс" заявляет о самоликвидации, а 22 ноября 2019 Барщовский подал от имени еще одной своей компании - "ТБ Сад" заявление в Хозяйственный суд Львовской области об открытии производства по делу о банкротстве "Яблуневого Дара". Зачем нужна эта схема, понятно: в процедуре банкротства по закону заложен мораторий на возврат долгов и отчуждение имущества", - пишет блогер.

По его словам, Железнодорожный суд Львова 20 декабря прошлого года принял заявление, где потерпевшим лицом является ООО "ТБ Сад", а ответчиком - ООО "Яблуневий дар". Обе компании связаны между собой и принадлежат Барщовскому, но суд этого во внимание не принял. Вместо этого судья Дмитрий Боровков оперативно установил запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости ООО "Яблуневий дар".

Кроме того, по словам Наумовича, неизвестные взломали офис нотариуса, который заверял договор уступки прав требования между Дельта Банком и "Инвестхоллс Веста", забрав сейф с документами и печатью.

По словам блогера, 22 января будет новый суд о банкротстве предприятий Барщовского по делу №914/2404/19.

"Чтобы не платить по кредитам, бизнесмен пытается через суд признать банкротами свои раскрученные и успешные активы. Судье Хозяйственного суда Львовской области Лидии Чорний предстоит завтра выдержать непростое испытание на профессионализм и неподкупность", - резюмировал Сергей Наумович.

Напомним, Дельта Банк до 2014 года входил в тройку самых крупных системных банков Украины. В результате политических и экономических событий, связанных с аннексией Крыма и военных действий на Донбассе, а также очищением банковской системы со стороны НБУ, у Дельта Банка начались проблемы. В 2015 году он был признан банкротом, в него было введена временная администрация, а через несколько месяцев Нацбанк принял решение о ликвидации Дельта Банка.