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пятница, 20 сентября 2019 09:43

Дело Байдена: адвокат Трампа проговорился, что давил на Украину

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Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время беседы с ведущим телеканала CNN запутался в своих высказываниях. Он случайно признал, что пытался давить на представителей власти Украины, чтобы те начали расследование против семьи Джо Байдена.

  Адвокат Трампа просил Украину расследовать дело Джо Байдена. Фото: dw.com
Адвокат Трампа просил Украину расследовать дело Джо Байдена. Фото: dw.com

Джулиани быстро начал говорить про 2016 год, а затем заявил, что Джо Байден "подкупил президента Украины (Петра Порошенко. — Gazeta.ua), чтобы уволить прокурора (генпрокурора Украины Виктора Шокина. — Gazeta.ua), который расследовал дело его сына", передает mediaite.com.

После нескольких минут словесной перепалки и претензий ведущий остановился на Джулиани и заставил его ответить на простой вопрос о своей поездке в Украину.

"Вы просили Украину расследовать дело Джо Байдена?"— спросил он.

"Нет, вообще-то нет. Я попросил Украину расследовать утверждения о вмешательстве украинцев в выборах 2016-го в пользу Хиллари Клинтон", — сказал Джулиани.

"Вы никогда ничего не спрашивали о Хантере Байдене (сына Джона Байдена, которого связывают с Украиной. — Gazeta.ua)? Вы никогда ничего не спрашивали о Джо Байдене у генерального прокурора Украины?"— добавляет ведущий.

Джулиани ответил, что единственное, что он со своей стороны просил, так это то, что нужно "понять, как именно Луценко, который был назначен генпрокурором, прекратил дело AntAC".

"Итак, вы попросили Украину рассмотреть дело Джо Байдена", — продолжил ведущий.

"Конечно, да", — подчеркнул Джулиани.

До этого в окружении президента Дональда Трампа все тщательно отрицали всякое влияние на Украину в этом деле.

"Адвокат президента Трампа говорит, что он общался с украинским официальным должностным лицом о возможной роли Джо Байдена в увольнении правительством прокурора, который расследовал сына Байдена", — пишет ведущий в социальной сети.

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Три комитета Палаты представителей Конгресса США заявили, что начали "широкомасштабное расследование" сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и другие оказывали давление на правительство Украины.

До этого они интересовались, не составляло конфликта интересов то, что Хантер Байден, сын бывшего вице-президента-демократа Джо Байдена, был членом правления украинской газовой компании Burisma, членов которой обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

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