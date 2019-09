Дело Байдена: адвокат Трампа проговорился, что давил на Украину

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время беседы с ведущим телеканала CNN запутался в своих высказываниях. Он случайно признал, что пытался давить на представителей власти Украины, чтобы те начали расследование против семьи Джо Байдена.

Джулиани быстро начал говорить про 2016 год, а затем заявил, что Джо Байден "подкупил президента Украины (Петра Порошенко. — Gazeta.ua), чтобы уволить прокурора (генпрокурора Украины Виктора Шокина. — Gazeta.ua), который расследовал дело его сына", передает mediaite.com.

После нескольких минут словесной перепалки и претензий ведущий остановился на Джулиани и заставил его ответить на простой вопрос о своей поездке в Украину.

"Вы просили Украину расследовать дело Джо Байдена?"— спросил он.

"Нет, вообще-то нет. Я попросил Украину расследовать утверждения о вмешательстве украинцев в выборах 2016-го в пользу Хиллари Клинтон", — сказал Джулиани.

"Вы никогда ничего не спрашивали о Хантере Байдене (сына Джона Байдена, которого связывают с Украиной. — Gazeta.ua)? Вы никогда ничего не спрашивали о Джо Байдене у генерального прокурора Украины?"— добавляет ведущий.

.@ChrisCuomo: "So you did ask Ukraine to look into Joe Biden?"@RudyGiuliani: "Of course I did"



President Trump's attorney says he had spoken with a Ukrainian official about Joe Biden's possible role in that government's dismissal of a prosecutor who investigated Biden's son. pic.twitter.com/FTaLGBV1zO