Дело Януковича: суд дал последний шанс защитникам "легитимного"

Адвокаты Виктора Януковича заявляли, что тот хочет свидетельствовать через "Скайп", однако "мост" ни разу не устроили. Фото: ria.ru

Адвокатам подозреваемого в государственной измене президента-беглеца Виктора Януковича дали последний день для допроса свидетелей - 17 июля.

Решение объявил судья Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко, передает "Украинская правда".

Защита Януковича не смогла обеспечить присутствие на заседании 16 июля ни Януковича, ни свидетелей (экс-премьера Николая Азарова, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-главы СБУ Александра Якименко).

"Суд до завтра объявит перерыв на 10:00 и даст последнюю возможность прибыть обвиняемому и свидетелям защиты для допроса, в том числе путем видеоконференцсвязи", - сказал Девятко.

Адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил на это, что суд не посылал никаких сообщений о вызове этих лиц на допрос.

Но судья возразил, что свидетелей вызывали "более 10 раз", а сам Янукович проигнорировал более 60 судебных заседаний, хотя имел возможность участвовать в суде путем видеоконференцсвязи.

"Перерыв до завтра на 10:00", - сказал судья Девятко.

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Виктор Янукович бежал из Украины 23 февраля 2014 года. С тех пор живет в России. Экс-президента обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене, пособничестве РФ. Ему грозит пожизненное заключение.