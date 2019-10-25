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пятница, 25 октября 2019 19:48

"Дела Майдана": зачем в новом департаменте оставлять старых прокуроров

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&quot;Дела Майдана&quot;: зачем в новом департаменте оставлять старых прокуроров
Вторым признаком эффективной работы нового департамента Маселко называет адекватное количество работников департамента. ФОТО: LB.ua

В новом Департаменте Генпрокуратуры, который будет осуществлять процессуальное руководство в расследованиях "дел Майдана", надо оставить некоторых действующих прокуроров.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua выразил Роман Маселко, адвокат, эксперт по судебной реформе.

"Поскольку дела реально очень объемные, то поставить туда новых людей - значит потерять большое количество времени и качество. Одним из условий быстрого движения дел является то, чтобы "скелет", ключевые прокуроры, сохранили свои места. Они должны продолжить работу", - говорит он.

Вторым признаком эффективной работы нового департамента Маселко называет адекватное количество работников департамента. То есть чтобы количество соответствовало нагрузке.

"Самое важное - это способствовать расследованию. Оперативно решать процессуальные и технические проблемы".

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"Дела Майдана" - это реально очень сложные дела, многоэпизодные, масштабные, с привлечением многих фигурантов. Поэтому они объективно расследуются очень долго.

История соседних стран говорит, что их расследуют годами. У нас была другая ключевая проблема, которая затягивала процессы. Все 5 лет поддержка и содействие расследованию делам была только на словах. Все генеральные прокуроры говорили: "У нас есть приоритет", все правоохранители говорили: "Мы это расследуем". Но по факту делали все для блокировки расследований. В Министерстве внутренних дел, где много фигурантов дел - "беркутовцы", работники ГАИ - сделали все, чтобы помешать этим делам. Уничтожались доказательства, людей, которые могли бы предоставить доказательства, прятали, давали им возможность переходить на другие должности. Содействие делам не было. В прокуратуре так же".

21 октября в Генеральной прокуратуре создали Департамент процессуального руководства по расследованию преступлений, совершенных во время Революции Достоинства 2013 - 2014. В состав войдут 3 отдела.

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