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Дела Майдана: суд отпустил экс-руководителя львовского "Беркута"

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Дела Майдана: суд отпустил экс-руководителя львовского &quot;Беркута&quot;
Суд избрал меру пресечения Пацеляку. Фото: novynarnia

Святошинский райсуд Киева избрал бывшему руководителю львовского "Беркута" Ростиславу Пацеляку мера пресечения в виде личного обязательства.

Обвиняемого обязали являться по каждому требованию в суд и воздерживаться от общения со свидетелями. Об этом сообщает Укринформ.

Также Пацеляк должен сообщать прокурора и суд об изменении места жительства и места работы.

Суд не положил на обвиняемого несколько обязанностей, о которых просила в своем ходатайстве прокурор Ирина Самборская: не отлучаться из населенных пунктов, в которых он зарегистрирован и проживает; сдать загранпаспорт; носить электронный браслет.

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Экс-руководителя батальона ПМОП "Беркут" при Главном управлении Министерства внутренних дел во Львовской области подполковника милиции Ростислава Пацеляка обвиняют в превышении служебных полномочий, препятствовании профессиональной деятельности журналистов и проведению мирных собраний 18 февраля 2014 года во время мирного шествия - это события в Крепостном переулке и на улице Институтской.

В деле 174 потерпевших. Среди них - 6 народных депутатов и двое журналистов.

Пацеляка сначала содержали под стражей, вскоре отправили под домашний арест.

Шевченковский райсуд Киева отменил арест, наложенный на имущества ексглавы Администрации президента, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны времен Виктора Януковича - Андрея Клюева.

Имущество изъяли 2016 во время обыска дома родителей Клюева, в рамках дела о расследовании убийства на Майдане во время Революции Достоинства.

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